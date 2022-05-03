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    殘殺無辜、逼聞屍體！布查屠殺首名兇手身分曝光

    俄羅斯聯邦國家近衛軍指揮官科洛齊，正式通報為「布查屠殺」的嫌疑人。（翻攝自臉書）

    俄羅斯聯邦國家近衛軍指揮官科洛齊，正式通報為「布查屠殺」的嫌疑人。（翻攝自臉書）

    2022/05/03 15:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭當局指控，俄軍在首都基輔的郊區布查鎮進行無差別大屠殺，犯下戰爭罪。烏國檢方2日公布了第一名涉案俄軍身分，為俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard）某部隊的指揮官科洛齊（Sergei Kolotsei）。

    烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書發文說，科洛齊領導的部隊涉嫌於3月18日殺害了至少4名手無寸鐵的男子，並於3月29日強迫一名立場親烏的男性平民進入地下室，用拳頭、突擊步槍和刀柄毆打對方，迫使他承認從事破壞俄軍入侵的行動。

    她說，隨後這名男子被帶到一處行刑地點，他經歷了有人在他耳邊開槍的「模擬處決」威脅，而對受害者而言，「最可怕的羞辱與恐嚇就是強迫他去聞屍體。」

    維涅迪克托還公布白俄羅斯一間郵局的監控錄影畫面，顯示科洛齊等一干人準備將他們在烏克蘭搜刮的「戰利品」寄回俄羅斯。

    維涅迪克托瓦表示，科洛齊已經被正式通報為「布查屠殺」的嫌疑人，而上週確認的俄國陸軍第64獨立近衛摩托化步兵旅的10名士兵，涉嫌殘忍對待平民與其他戰爭罪行，但烏克蘭調查人員仍在收集證據，以利查明這10人是否也參與了布查的行動。

    維涅迪克托瓦此前告訴德國媒體，烏國檢方已經調查到俄軍入侵以來「超過8000起」涉嫌戰爭罪案件，包括「殺害平民、轟炸平民設施、凌虐」以及「性犯罪」等指控。布查鎮首席檢察官克拉夫琴科說，「我們的目標是找出犯下罪行的每一個人，每一起罪行都要找出犯行者」。

    白俄羅斯郵局的監控錄影畫面，顯示顯示科洛齊等一干人準備將他們在烏克蘭搜刮的「戰利品」寄回俄羅斯。 （翻攝自臉書）

    白俄羅斯郵局的監控錄影畫面，顯示顯示科洛齊等一干人準備將他們在烏克蘭搜刮的「戰利品」寄回俄羅斯。 （翻攝自臉書）

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