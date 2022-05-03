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    恢復攻勢！ 俄軍持續砲擊亞速鋼鐵廠 亞速營擊殺5俄兵

    有消息指出俄軍在平民從鋼鐵廠撤離後，繼續砲擊鋼鐵廠區域。（圖擷取自@Polk_Azov推特）

    有消息指出俄軍在平民從鋼鐵廠撤離後，繼續砲擊鋼鐵廠區域。（圖擷取自@Polk_Azov推特）

    2022/05/03 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，儘管俄軍聲稱已經「解放」烏克蘭南部城市馬立波，但亞速鋼鐵廠內的烏軍仍在持續抵抗，有消息指出俄軍在平民從鋼鐵廠撤離後，繼續砲擊鋼鐵廠區域。

    亞速營在官方推特PO文表示，烏國民眾從馬立波的亞速鋼鐵廠撤離後，俄軍繼續對著工廠的周邊區域使用軍艦與戰車砲擊，連平民用來躲避的建築物都是攻擊目標，但亞速的戰士們已經擊殺了5位俄兵。

    烏克蘭東南方城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）日前展開平民疏散行動，已有100名平民從鋼鐵廠疏散，。烏克蘭亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）表示，他樂見疏散行動展開，不過，工廠中的烏軍戰士將持續抵抗俄軍，直到收到放棄抵抗的命令為止。

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