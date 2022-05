烏克蘭無人機擊中俄防空飛彈系統 兩邊互轟影片曝光

2022/05/03 12:47

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭在俄烏戰爭中,利用無人機屢次對俄國軍隊造成打擊,2日烏方宣稱以拜卡「旗手」TB2(Baykar Bayraktar TB2)無人機,在蛇島附近海域擊沉俄國海軍新型Project 03160「猛禽」(Raptor)高速巡邏艇,今天推特上又傳出消息,同款無人機成功破壞俄國9K35「箭-10」低空近程地對空飛彈系統。

「Ukraine Weapons Tracker」在推特上指出,烏克蘭TB2無人機在蛇島擊中俄國9K35「箭-10」防空飛彈系統,從畫面中可以看到「箭-10」被擊中後冒起濃濃黑煙,並隨後發射飛彈反擊。

2日烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhny)宣布:「今天黎明時分,2艘俄羅斯『猛禽』巡邏艇在蛇島附近被摧毀。Bayraktar正在執行任務,一起為勝利而戰!」

#Ukraine: Some more footage made its way to us from Snake Island- another Ukrainian Bayraktar TB-2 drone strike.



This time a Russian 9K35 Strela-10(M) short range SAM system was struck- we have slowed the video down so you can observe a missile streaking off after being hit. pic.twitter.com/nH72jm7kry