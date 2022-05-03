遼寧號8艦編隊航向太平洋 日防衛省公布航跡圖

防衛省統合幕僚監部公布遼寧號8艦編隊航跡圖。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

2022/05/03 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕1艘宜蘭縣蘇澳籍漁船2日在釣魚台海域作業時，撞見10多艘軍艦編隊航行，疑為中國航空母艦戰鬥群與日本尾隨跟監的艦艇，漁船距離艦隊最近只有3公里。日本防衛省統合幕僚監部昨日（2日）也證實，中國航艦「遼寧號」率領7艘中國軍艦從東海穿越宮古海峽，隨後進入太平洋。

日本防衛省統合幕僚監部公布「遼寧號」航艦打擊群編隊航跡圖及艦艇照片，指出海上自衛隊在5月1日中午12點在長崎縣男女群島以西350公里處發現向南移動的「遼寧號」，以及055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101），052D型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號117）、「烏魯木齊號」（舷號118）與「成都號」（舷號120），以及綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號901）。

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5月1日下午6點左右，海上自衛隊則在冲繩本島西北480公里海域發現054A型護衛艦「湘潭號」（舷號531）由西向東航行。時至2日上午6點，冲繩縣大正島北方約160公里海域，則發現052C型飛彈驅逐艦「鄭州號」（舷號151）正北向南航行。

防衛省統合幕僚監部表示，上述8艘艦艇集結後往東南方向航經冲繩本島、宮古島之間的海域，並朝太平洋航行。另外，防衛省統合幕僚監部也發現在東海有搭載艦載直升機的艦艇航行。

針對中國艦隊動向，海上自衛隊出動第1護衛隊群的護衛艦「出雲號」、P-1海上巡邏機、P-3C海上巡邏機跟監。

防衛省統合幕僚監部公布遼寧號8艦編隊空拍照。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

防衛省統合幕僚監部公布遼寧號8艦編隊空拍照。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

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