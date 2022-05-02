夜總會女王、法國知名女歌手兼演員雷吉娜逝世 享壽92歲

Disco先驅，被稱為「夜總會女王」的法國歌手兼演員雷吉娜在當地時間1日逝世，享壽92歲。（法新社）

2022/05/02 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕Disco先驅，被稱為「夜總會女王」的法國歌手兼演員雷吉娜（Régine Zylberberg）在當地時間1日逝世，享壽92歲。

據《法新社》報導，雷吉娜1929年出生於比利時的，父母是波蘭猶太人，因二次大戰法國被德國打敗，幼年的她與父母四處躲避納粹分子的追捕，1950年雷吉娜在巴黎開設她第一家夜總會，她用DJ與唱盤取代了當時主流的現場演奏，之後成為夜店潮流，雷吉娜也自豪自己是Disco舞廳的發明者。

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到了1970年代，雷吉娜在美國、巴西、法國、英國、摩納哥等地都開設舞廳，擁有22家Disco舞廳的她被稱為「夜總會女王」，她曾在受訪時表示：「如果你不會跳舞，就不能做愛」；雖然雷吉娜以夜總會企業家在國際知名，不過，在法國，雷吉娜的歌手身分最受歡迎，也出演過多部電影。

2008年，時任法國總統的薩科吉（Nicolas Sarkozy）頒給雷吉娜法國最高榮譽勳位勳章「榮譽軍團勳章」，2016年，已經86歲的她仍可以上台表演，還稱自己還沒準備好退休。

在當地時間週日，雷吉娜的孫女向《法新社》證實了雷吉娜的死訊，聲明指出「雷吉娜於5月1日上午11點（台灣時間1日下午5點）平靜地離開了我們」，各界也紛紛哀悼，前法國文化部長就稱她為「富有詩意且熠熠生輝的巴黎傳奇」，英國知名歌手喬治男孩也在推特上附上與雷吉娜的合照，並寫道「向傳奇的法國天后致敬」。

法國女歌手麗娜（Line Renaud）嘆：「這個夜晚變成孤兒，因為失去了它的女王」。

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