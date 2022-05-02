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    糗！ 俄軍運送戰車至前線 竟整台脫落翻覆...

    戰車從車上脫落後就翻覆了。（圖擷取自@Ninja998998 推特）

    戰車從車上脫落後就翻覆了。（圖擷取自@Ninja998998 推特）

    2022/05/02 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍長期缺乏足夠的補給、糧食、醫療等，士氣長期低迷導致，有段俄軍運送戰車到前線，結果戰車卻在路上翻覆的影片在推特流傳，引發熱議。

    常在推特上分享軍武資訊的網友@Ninja998998 PO出一段影片，可以看到影片中有輛載著戰車的拖板車行駛在路上，在一處轉彎處戰車有點傾斜，接著從車上脫落，最後整輛戰車翻覆在路邊，原PO在貼文中表示「俄羅斯戰車在運輸的過程中從卡車上掉了下來，地點在別爾哥羅德地區附近。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「這是俄軍的『特殊卸貨行動』」、「烏克蘭的拖拉機該出動了」、「連現代的武器的在想辦法逃離戰爭」、「他們竟然不知道要固定戰車，真是愚蠢的獸人」、「這完全象徵了俄羅斯入侵的狀況」。

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