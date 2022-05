糗！ 俄軍運送戰車至前線 竟整台脫落翻覆...

2022/05/02 10:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍長期缺乏足夠的補給、糧食、醫療等,士氣長期低迷導致,有段俄軍運送戰車到前線,結果戰車卻在路上翻覆的影片在推特流傳,引發熱議。

常在推特上分享軍武資訊的網友@Ninja998998 PO出一段影片,可以看到影片中有輛載著戰車的拖板車行駛在路上,在一處轉彎處戰車有點傾斜,接著從車上脫落,最後整輛戰車翻覆在路邊,原PO在貼文中表示「俄羅斯戰車在運輸的過程中從卡車上掉了下來,地點在別爾哥羅德地區附近。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「這是俄軍的『特殊卸貨行動』」、「烏克蘭的拖拉機該出動了」、「連現代的武器的在想辦法逃離戰爭」、「他們竟然不知道要固定戰車,真是愚蠢的獸人」、「這完全象徵了俄羅斯入侵的狀況」。

Russian tank falling off a truck during transport near Belgorod pic.twitter.com/uP5HB3BEXW