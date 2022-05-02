找到俄軍停滯不前主因了？外媒：戰車裝了中國製廉價輪胎

俄羅斯鎧甲-S1飛彈車後輪卡在泥淖中的畫面。（擷取自@oryxspioenkop推特）

2022/05/02 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，除了後勤補給不足，軍心渙散等狀況讓俄軍打起仗來捉襟見肘外，外媒近日爆料，直指俄官方高層貪腐問題嚴重，導致國防預算被層層抽走，才會讓前線用了中國製輪胎的俄軍戰車，陷入泥淖，動彈不得，相較於北約（NATO）所使用的法製輪胎，品質差很大。

據英媒《每日郵報》報導，腐敗的俄國軍官為了省錢，可能選擇替他們的卡車、裝甲車安裝較為便宜的中國製輪胎，作為替代方案，這才讓作戰車輛偏離道路行駛時，深陷泥濘。

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據報導，俄方選擇品質較差的中國製輪胎，常讓戰車陷入崎嶇地形，而隨著烏國的天氣逐漸轉濕，俄軍的推進速度可能又得放緩；前美國防部官員特倫科（Trent Telenko）也曾在推特上，分享俄國聯邦軍隊鎧甲-S1飛彈車（Pantsir-S1 SAM）爆胎陷入泥沼的照片。

特倫科說，俄軍太腐敗，才讓他們沒辦法使用Pantsir-S1 SAM飛彈車，也無法在烏國戰場上，使用卡車及輪式裝甲戰鬥車。

北約替戰車安裝「米其林XZL」（Michelin XZL）的輪胎，但中國企業卻常複製西方的智財權，大量仿製便宜貨；有「輪胎專家」之稱的芝加哥大學學者穆斯（Karl Muth）直指，中國仿製的版本就是「黃海20輪胎」（Yellow Sea YS20）。

以售價部分來看，50套「米其林XZL」輪胎，在阿里巴巴（Alibaba）公司的零售價為3.6萬美元（約新台幣106萬元）；不過，相同套數的中製輪胎，售價約為208美元（約新台幣6134元）即可購入，價格差很大。

《紐西蘭時報》（The New Zealand Times）3月的報導則指，知情人士透露，俄國將領們貪腐的狀況惡名昭彰，政府每年編列的國防預算約為600億英鎊（約新台幣2.2兆元），但大多資金都從各個層面被抽走。

據報導，除了用到中製輪胎外，俄軍戰車疏於保養，也是部隊停滯不前的其中一個原因，輪胎連續在陽光下直射幾個月，常會讓胎體撕裂，增加烏國人在戰爭中，遇到遭俄軍遺棄戰車的數量。

Another Russian Army Pantsir-S1 SAM system bites the dus…mud! pic.twitter.com/N8xYt3jQUc — Oryx （@oryxspioenkop） March 1, 2022

北約組織的車輛，使用的是「米其林XZL」（Michelin XZL）的輪胎。（擷取自米其林輪胎公司官網）

中國製的「黃海20輪胎」（Yellow Sea YS20）。（圖擷取自阿里巴巴官網）

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