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    上海驚傳活人被裝屍袋 殯儀館人員：別再蓋住他了

    上海昨日卻驚傳有活人被塞進屍袋，幸好有殯儀館人員發現不對勁，才讓受害的老人免於被火化。（圖擷自YouTube）

    上海昨日卻驚傳有活人被塞進屍袋，幸好有殯儀館人員發現不對勁，才讓受害的老人免於被火化。（圖擷自YouTube）

    2022/05/02 08:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，上海近期持續嚴格封控，昨日卻驚傳有活人被塞進屍袋，幸好有殯儀館人員發現不對勁，才讓受害的老人免於被火化，這起事件也引起中國網友群起砲轟。

    上海市普陀區的新長征福利院昨傳出，有長者被養老院人員裝進屍袋要送去火化，但殯儀館人員卻發現屍袋會動，直接掀開也確認該名長者還是活的，殯儀館人員也直呼「看到了吧！活的！」

    沒想到養老院人員還企圖再把黃布蓋回去，氣得殯儀館人員再度勸阻「不要再蓋住他了」，一旁拍攝影片的民眾也大喊「草菅人命」，該名長者才被推回養老院內。但相關畫面在網路瘋傳後，也引發民眾群起撻伐，紛紛砲轟「簡直是喪盡天良，毫無人性」、「沒發現不就活活燒死人了」、「最近的動態真是毀滅我所有的三觀」、「你們是人嗎」、「發現還有氣的情況不是應該立馬搶救的嗎？」、「上海又一次刷新我的三觀」等。

    後續普陀區民政局也證實確有此事，並稱該名長者已被轉至醫院救治，生命跡象趨穩。民政局並稱已成立聯合調查組進駐福利院進行調查，將於查清事實後對相關責任人作出嚴肅處理及對外公佈。

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    上海昨日卻驚傳有活人被塞進屍袋，幸好有殯儀館人員發現不對勁，才讓受害的老人免於被火化。（圖擷自YouTube）

    上海昨日卻驚傳有活人被塞進屍袋，幸好有殯儀館人員發現不對勁，才讓受害的老人免於被火化。（圖擷自YouTube）

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