清零造就中國唯一成長行業 失業農民工搶當「白衛兵」

中國的清零政策需要為數龐大的「大白」執行相關措施。（法新社）

2022/05/02 06:04

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國廣大地區正實施各種形式的防疫封控，需要為數龐大的人力執行相關措施，到底這些穿著個人防護裝備（PPE）的「大白」何許人也？美國全國公共廣播電台（NPR）調查發現，經濟低迷加上許多產業的監管打壓，造成中國大量人口失業，其中許多是農民工，他們轉進中國目前唯一成長的行業，擔任起「白衛兵」，然而，他們受到的待遇不佳，常被剝削。

該報導指出，來自深圳鄉村的陳浩南（音譯）看好蓬勃發展數十年的房地產業，於是離鄉背井，擔任房屋銷售員，豈料經濟放緩以及當局嚴格限制開發商的借貸能力，讓他去年失業，不過他在臨時招聘機構找到新工作，在深圳去年底的防疫封城中擔任檢測人員。

請繼續往下閱讀...

如今他是數萬名在中國各地移動的衛生人員之一，他們執行封鎖措施、在數十省的隔離病房工作，並參與大規模的檢測活動。報導說，中國的勞工單位現在大量招聘就業不足的農民工，以填補廉價但相當危險的新勞動力—Covid的封控。

陳男說，「我們由其他志願者訓練，但他們不是衛生專業人員，也不熟悉程序」。他在4月初從深圳被派至上海國家會展中心，該處已改為收容1.5萬人的方艙醫院。他對那裡的狀況感到震驚。

他說，「我最擔心他們無法擔保我的健康，有些工作人員是Covid陽性，但我們睡在他們旁邊， 4人1室的房間還漏雨」；「染病的工作人員被重新分配擔任會展中心的警衛或收垃圾的人」。

報導指出，他們的宿舍在會展中心外面，沒有自來水或飲用水，陳男說，當工作人員要求瓶裝水時，他們的主管要他們喝附近的河水。4月中旬，陳男自我檢測顯示陽性，但他無法休息，必須繼續工作，因為他不被允許離開該中心，而且沒有被官方認定確診。他說，「領導不是很負責任，他們對我們的需求回應非常緩慢」。

報導說，就如上一代的農民工從一個城市跳到另一個城市，以滿足季節性勞動需求，現在的「大白」移工軍團也從一個封鎖區輪換到另一個封鎖區，以填補各樣需求。

呂姓「大白」說，「深圳的疫情大部分控制住了，所以他們開始裁員，我與一群夥伴為了工作，一起尋找下一個封鎖區」，疫情期間，他丟了金屬商店的工作，於是與深圳政府簽了一份臨時工作，負責核酸檢測以及監控公寓大樓，確保沒有人違反居家隔離，他的工作6小時輪班1次、每天兩次，1天所得600元人民幣，約他正常收入兩倍。但這種工作少有法律保障，使勞工易於受招聘單位的剝削。

當上海封城時，他說，他願意去，並協助擔任「掃樓」的工作，亦即挨家挨戶說服居民做核酸檢測，但當他抵達上海後，僱用他的招聘機構試圖索取他大部分的工資，作為仲介費。他與約100名移工一起在上海徐匯區抗議，但很快遭上海警方驅趕，當中一些人現在還在上海一處火車站席地而睡，無法離開這座城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法