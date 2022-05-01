通話曝光！俄大兵曝普廷下令動用化武 從世界地圖抹去烏克蘭！

烏克蘭國家安全局上月29日公布一段截獲俄軍通話的錄音，內容提到普廷已下令出動化學部隊，目標是殺光所有烏克蘭人。（路透）

2022/05/01 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，不時傳出俄軍動用化學武器的傳聞，但俄方始終不予承認。烏克蘭國家安全局（SBU）近日公布一段截獲俄軍通話的錄音，內容提到俄總統普廷（Vladimir Putin）已下令出動化學部隊，目標是殺光所有烏克蘭人，並讓烏國徹底從世界地圖上消失。

烏克蘭國家安全局上週五（4/29）於推特公布一段截獲俄軍與家人通話的錄音內容，一名俄國大兵疑似與家鄉的母親通話，媽媽提到俄軍對烏國發動如此猛烈的進攻，但包括馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）在內還是有很多地區沒能成功拿下。

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大兵回應稱目前確實是這樣，但普廷已經下令出動化學部隊，並通知前線作戰的俄軍，殺掉所有烏克蘭人，包括小孩、女人。媽媽聽了似乎不敢相信自己的耳朵，再三確認「誰說的」，大兵則強調：「誰說的並不重要，總之就是（上面）下令每個人都要殺掉。烏克蘭必須被連根拔除，這個國家將從此從世界地圖上被抹去。」

大兵還說，「我會盡我所能射殺所有我能射殺的東西，用刀子在每個烏克蘭頭頂上刻下象徵納粹的『卐』字」，媽媽聽完則陷入一陣沉默。

自烏俄戰爭開打後，便翻譯相關消息的推特用戶「Dmitri」昨天（4/30）將這段通話內容翻譯成英文分享出來，引發熱議。

росія набирає в свою армію прихильників нацизму



Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.



Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки розмовляє з матір’ю ⬇️ pic.twitter.com/uCbL7lOCHA — СБ України （@ServiceSsu） April 29, 2022

推特用戶「Dmitri」將這段瘋狂的對話翻譯成英文分享出來。（圖翻攝自@mdmitri91_推特）

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