烏軍再傳捷報！ 俄軍參謀長少將在伊久姆遭砲擊身亡

2022/05/01 10:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭軍隊以精準的砲擊與準確的情報,讓俄軍損失慘重,有消息傳出俄軍參謀長西蒙諾夫(Andrei Simonov)少將遭到烏軍擊殺身亡。

綜合外媒報導,烏克蘭國民警衛隊4月30日發布了一份報告指出,他們在哈爾科夫東北部的伊久姆附近發現了一座俄軍第2軍團的指揮所,並將座標回報給烏軍,軍方根據回報的座標開火砲擊,有30多輛戰車與裝甲車遭到砲擊命中與大約100名俄兵陣亡,西蒙諾夫也是其中之一。

推特也瘋傳一部烏軍砲擊第2軍團指揮所的影片,並聲稱西蒙諾夫就是死於這場砲擊,但俄羅斯目前沒有相關報導與消息證實這起事件。

Ukrainian sources are claiming this artillery strike on a 2nd Army Russian command post near Izyum, Kharkiv Oblast, killed Major General Andrey Simonov.



It's yet to be confirmed by Russian sources but it's significant they named a specific general. pic.twitter.com/bohq0iX56G