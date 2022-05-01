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    烏軍再傳捷報！ 俄軍參謀長少將在伊久姆遭砲擊身亡

    俄軍參謀長西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將遭到烏軍擊殺身亡。（圖擷取自@MariuszCielma 推特）

    俄軍參謀長西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將遭到烏軍擊殺身亡。（圖擷取自@MariuszCielma 推特）

    2022/05/01 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭軍隊以精準的砲擊與準確的情報，讓俄軍損失慘重，有消息傳出俄軍參謀長西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將遭到烏軍擊殺身亡。

    綜合外媒報導，烏克蘭國民警衛隊4月30日發布了一份報告指出，他們在哈爾科夫東北部的伊久姆附近發現了一座俄軍第2軍團的指揮所，並將座標回報給烏軍，軍方根據回報的座標開火砲擊，有30多輛戰車與裝甲車遭到砲擊命中與大約100名俄兵陣亡，西蒙諾夫也是其中之一。

    推特也瘋傳一部烏軍砲擊第2軍團指揮所的影片，並聲稱西蒙諾夫就是死於這場砲擊，但俄羅斯目前沒有相關報導與消息證實這起事件。

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