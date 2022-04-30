長沙樓房昨倒塌39人失聯 官方拖到今晚才通報

中國長沙一棟樓房昨天發生倒塌事故，搜救人員仍在漏夜搶救。（路透）

2022/04/30 23:32

〔中央社〕中國湖南省長沙市一棟疑似違規加蓋的8層老舊樓房昨天中午突然倒塌，事後民眾反映有多人失聯。長沙官方遲至今晚才通報有23人受困，已救出5人，還有39人失聯。

針對這起中國今年以來最嚴重的公安事故，中共總書記習近平指示，要求不惜代價搜救被困人員，並徹查事故原因，依法嚴肅究責，對全國自建房安全展開專項整治。

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綜合中媒報導，長沙市30日晚間舉行新聞發布會通報，4月29日12時24分，長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟居民自建房發生倒塌事故。公安部門透過技偵和大數據等方法排查，初步核實房屋內受困人員23人，已救出5人；另排查顯示事發地附近有39人失聯，失聯人員情況正在進一步核查。5名傷者已送至醫院救治，生命體徵平穩。

官方稱，經初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。「承租戶對房屋有不同程度的結構改動」。房屋倒塌具體原因正在深入調查中。

據報導，這棟樓房建築面積約有700平方公尺（約222坪），倒塌後揚起巨大灰塵，只剩下兩層高的廢墟；許多民眾指控這棟樓房違規加蓋數層樓。事發後，房主已被警方控制。

中國社群平台其後出現多則尋人訊息，多人表示自己親屬或員工失聯，引發社會關注。

由於倒塌房屋對兩側房屋形成擠壓，造成兩側房屋嚴重受損，隨時有倒塌的可能。

據報導，事故發生後，習近平立即作出重要指示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作；同時注意科學施救，防止發生次生災害。

他並要求徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，及時發布權威訊息。

習近平說，近年來多次發生自建房倒塌事故，造成重大人員傷亡，務必引起高度重視。要對全國自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。堅決防範各類重大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

中國長沙一棟樓房昨天發生倒塌事故，長沙官方遲至今晚才通報有23人受困，已救出5人，還有39人失聯。（路透）

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