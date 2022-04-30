以俄制俄！烏男撿俄戰機殘骸製鑰匙圈 賺錢買無人機助攻

烏克蘭廣告商突發奇想，決定將被擊落的俄國Su-34轟炸機殘骸製成鑰匙圈，銷往全球，為母國烏克蘭籌措軍費。（路透）

2022/04/30 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭全民齊心抵抗俄軍入侵，一名烏克蘭商人突發奇想，蒐集被擊落的俄國軍機殘骸，製成鑰匙圈銷往全球，為母國籌措軍費，購買搭載「紅外線熱像儀」的無人機。

據《路透》報導，原本從事廣告業的烏克蘭男子維索文（Iurii Vysoven），看見基輔西北部博羅江卡（Borodianka）一架被擊落的俄軍Su-34轟炸機（北約代號：Fullback，「後衛」）殘骸後突發奇想，將殘骸機殼精心製成鑰匙圈銷往全球，為烏克蘭籌措軍費。

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維索文發起了「贊助烏克蘭無人機」（Drones for Ukraine）計畫，他將俄軍機機殼殘骸，裁成每片約10公分長的鐵片，精心加工、拋光製成鑰匙圈，印上該轟炸機資訊，包裝內也附上感謝信，以美金1000元（約台幣2.95萬元）價格銷往全球。

維索文說：「一開始我朋友都唱衰，沒有人會發瘋付1000美元買這塊破銅爛鐵。但隔天早上我看到手機上顯示已經進帳了2萬、3萬元美金，也有很多人一直私訊詢問如何贊助更多錢，稱讚這是很有創意的主意。」

報導指出，維索文出品的每一個鑰匙圈都有獨特的序號，他說，鑰匙圈的獨特之處就是原料來自俄軍軍機，也是送給援助烏克蘭的人最好的回禮。

據悉，維索文將把所有收入用於協助烏軍採購搭載「紅外線熱像儀」的無人機，對此，他說：「自從我們募到比想像中更多的資金後，我們認為應負起更大的責任。」

但維索文也坦言，他的夢想是「再也不需要這筆資金」，他的夢想是烏克蘭勝利、所有人平安歸家，「也不需要再透過募資來拯救他人的性命」。

維索文將俄機殘骸，裁成每片約10公分長的鐵片，精心加工、拋光製成鑰匙圈，包裝內附上感謝信銷往全球。（路透）

維索文將把所有收入用於協助烏軍採購搭載「紅外線熱像儀」的無人機。圖為俄軍Su-34轟炸機殘骸，示意圖。（路透）

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