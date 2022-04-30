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    拒絕川普參選2024！ 前部屬：他會完全失控

    巴爾十分反對川普參加2024總統大選。（法新社）

    巴爾十分反對川普參加2024總統大選。（法新社）

    2022/04/30 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前司法部長巴爾（William Barr）於28日表示，共和黨在2024的總統大選不該提名前總統川普（Donald John Trump）作為總統候選人，他認為提名川普是一個錯誤的選擇。

    據「國會山報」報導，在巴爾駁斥普選廣泛舞弊後，川普與巴爾的關係開始有嫌隙。今年4月巴爾更是出版了當時事件的回憶錄《一件又一件該死的事》（One Damn Thing After Another）揭露當年的實際情況。

    巴爾寫道，川普在2020的總統大選完全失控，不僅拒絕聽從顧問的建議，同時個性也變得狂躁且不講理，而周圍的人卻只阿諛奉承，提供他不切實際的意見，故巴爾認為不該提名川普。

    對此川普也展開反擊，他在給NBC新聞主播萊斯特·霍爾特（Lester Don Holt, Jr.）的一封信中提到，「巴爾承受不住壓力，所以向極左派低頭，這是不可接受的」並表示巴爾並不是自己團隊的最佳選擇，但川普之後也沒有公開表示是否會參選，只透露他的決定會讓支持者感到興奮。

    儘管巴爾對川普有偏見，但這位前總統還是在共和黨有舉足輕重的地位，在最近有關2024美國總統大選的民調顯示，川普的支持度還略微領先現任總統拜登（Joe Biden）。

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