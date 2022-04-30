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    噁！泰國海軍新訓 荒謬教官竟迫新兵吞下精液水

    圖為泰國皇家海軍示意圖，與新聞人物無關。（法新社）

    圖為泰國皇家海軍示意圖，與新聞人物無關。（法新社）

    2022/04/30 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國皇家海軍一批受訓新兵被要求喝下摻有教官精液的水，新兵屈服於教官淫威，忍耐吞下後作嘔的畫面全被錄下，在網路上曝光。泰國皇家海軍29日證實影片屬實，這名失格教官目前已經被停職。

    綜合外媒報導，指揮連中士教官塔克辛（Thaksin Ngokpilai）在去年10月負責訓練海軍陸戰隊總部安全部門一批新兵，塔克辛不好好對新兵進行合理訓練，反倒要求新兵吞下摻有他自己精液的水。新兵屈服於教官淫威，憋氣服從指令吞下一湯匙稀釋精液，之後忍不住作嘔。

    誇張畫面被錄下，並在網路上曝光，引發討論。這段影片已在本月29日由泰國皇家海軍發言人、中將波克隆（Karnakorn Monthatpalin）公告屬實，塔克辛已遭停職處分，之後會調離原單位，軍方已成立調查委員會，若確認塔克辛觸法，將祭出最嚴厲處分。

    國際特赦組織曾在2020年發布一份調查報告，調查發現，泰國軍方經常對入伍新兵進行毆打、羞辱和性虐待，無異於酷刑。

    泰國近期最知名的軍中霸凌案件為2017年19歲軍校生Pakapong Tanyakan命案，他在受到懲罰後因突發性心臟衰竭死亡，遺體在未經家人同意下被切除部分器官；家人遂要求司法單位進行2次驗屍以找出正確死因。調查顯示，這名少年肋骨骨折，全身瘀青，可能因遭人攻擊致死，泰國醫學委員會目前正在審查此案，但尚未公佈任何調查結果。

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