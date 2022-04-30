暖心！美軍吃掉13歲少女的生日蛋糕 77年後幫她歡慶90歲大壽
2022/04/30 11:07
〔即時新聞／綜合報導〕好溫暖！義大利老婦米恩（Meri Mion）本月29日迎來90歲大壽，沒想到連駐義美軍都提前幫她慶祝還送上生日蛋糕，原來米恩還是少女時，正逢第二次世界大戰美軍進入義大利反攻期間，而她的13歲生日蛋糕竟被美國士兵吃掉，經過77年後終於「歸還」，現場歡樂得讓米恩笑得合不攏嘴。
美國陸軍新聞稿指出，1945年4月28日，美軍第88步兵師在維琴察附近和德軍發生戰鬥，米恩和母親躲在農場的閣樓裡過夜，隔天早上醒來後媽媽幫她烤了生日蛋糕，但路過的美軍卻把它帶走了，這讓13歲的米恩相當失望。
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不過，駐義美軍司令戈姆拉克（Matthew Gomlak）本月28日為米恩送上蛋糕，現場還有數百名美國士兵、憲兵、美義退伍軍人、當地民眾一起同歡。從影片中可以看到當大家唱著生日快樂歌時，米恩感動得頻頻拭淚。
米恩相當感謝美軍記得她的生日，她會把蛋糕帶回家和親人一起分享，「我將和家人一起吃蛋糕，記住這個我永遠不會忘記的美好日子。」
戈姆拉克透露，美軍第88步兵師那天和德軍作戰後，有好幾輛戰車被摧毀，並且至少有19名美國士兵死傷，後來第91師從北方進入維琴察，義大利人為他們提供麵包和葡萄酒，可以說當地民眾和美軍的情誼一直延續到了今天。