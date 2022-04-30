台灣是中國走向全球霸權重要一步？ 美專家：有如「皮帶扣環」

專家認為，台灣對中國有極大軍事價值，是中國走向全球霸權的重要的第一步。圖為東風-21D反艦彈道飛彈（DF-21D）。（美聯社資料照）

2022/04/30 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界對中國攻打台灣的疑慮。專家認為，台灣對中國有極大軍事價值，是中國走向全球霸權的重要的第一步，所以中國必須解開這個束縛軍事力量的「皮帶扣環」。

《美國之音》報導 ，美國空軍戰力戰略顧問詹益庭（Eric Chan）表示，台灣的軍事價值是中國最大的顧慮，因為中國一直將台灣視為「皮帶上的扣環」（The buckle on the belt），對中國的軍力造成限制，因此如果能取得對台灣的控制，就能在台灣東部和台灣的軍事港口部署雷達，讓任何人都難以在南海挑戰中國，同時也對日本和南韓造成壓力。

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詹益庭說，控制台灣能讓中國更快地在第二島鏈進行軍事部署，等於削弱了美國在亞洲同盟國，包括日本、南韓及菲律賓，所保持的軍事威懾力，甚至會使美國不管要從哪一方面回擊中國都更加困難，特別是台灣不戰而降。

美國國際評估與戰略中心研究員費舍爾（Richard Fisher）認為，對中共而言，征服台灣是走上全球霸權道路最重要的第一步，取得對台灣的控制意味著，摧毀了美國在亞洲的防衛網絡，並得到謀殺地球上每一個民主政體的執照。

費舍爾說道，先摧毀台灣的民主，中共接著就能在台灣建設核武及軍力投送基地，這就有「一石兩鳥」的作用，把美國的核武攻擊目標轉移到台灣，如果美國對中國的核攻擊進行報復，喪生的會是台灣人民。

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