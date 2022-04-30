最溫柔的支持力量！烏第一夫人：想擁抱每一個流離失所的難民

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與妻子奧琳娜（右）的合照。（資料照，美聯社）

2022/04/30 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事逾2個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）捍衛國家，臨危不亂的運籌帷幄，成為鎂光燈焦點。而波蘭媒體近日也刊出專訪烏國第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska）的報導，帶您洞悉澤倫斯基背後，最溫柔的支持力量。

據英媒《太陽報》報導，奧琳娜曾表示，侵烏戰爭並未改變她的丈夫澤倫斯基，反倒是向世界表明，他想戰勝俄羅斯的決心。

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波蘭媒體《波蘭共和國報》（Rzeczpospolita）29日刊出專訪奧琳娜的報導，她透露自己從2月24日，俄羅斯發動「特殊軍事行動」後，便再也沒見過丈夫了，就像烏國民眾一樣，她也是從電視和預錄演說的畫面中，才能看到澤倫斯基。

奧琳娜表示，俄羅斯試圖對烏克蘭人執行種族滅絕行動；而她也對1100萬被迫離開家園，流離失所的烏國民眾，表露同情之意。

奧琳娜激動地說：「我希望能擁抱他們每一個人，很容易就能想到，他們走過的艱難道路，從馬立波（Mariupol）的地下室或掩體、哈爾科夫（Kharkiv）的砲擊、遭俄軍佔領的基輔地區、甚至是被俄軍空襲的利維夫（Lviv）或敖德薩（Odesa）逃離。」

而聊到丈夫澤倫斯基時，奧琳娜先是開門見山地挑明，這場戰爭，並未改變她的老公，也自信滿滿地說：「他是一個你可以信賴的人、一個永遠不會失敗的人，更會堅持到底，現在只是全世界看到了，以前可能所有人都不太清楚的事。」

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