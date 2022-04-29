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    重申推特須政治中立 馬斯克一張圖暗示政治立場

    馬斯克強調，推特得政治中立才能獲得大眾信任。（路透）

    馬斯克強調，推特得政治中立才能獲得大眾信任。（路透）

    2022/04/29 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克收購推特轟動全球，他誓言要讓推特成為各種政治立場者都能暢所欲言的公眾社群平台。馬斯克最新一波貼文表示，推特得維持政治中立才能獲得民眾信任，但他後來PO出一張圖，暗示自己和左派人士漸行漸遠。

    馬斯克寫道，「推特若要得到公眾的信任，就必須維持政治中立。這意味著會讓極左或極右派感到不適。」

    馬斯克的另一則推文則暗示了他的政治立場，圖中的他在2008年的政治光譜中屬中間偏左，但在2012年左派人士往極左方向衝刺，此時的他略靠政治光譜中心，到了2021年，他跨越了中心來到中間偏右的保守派位置，卻被極左派人士斥為「偏執狂」（Bigot）。

    馬斯克鮮少談論自己的政治立場，但他日前批評影音串流龍頭Netflix因為「覺醒心靈病毒（The woke mind virus）變得難看（unwatchable）。」其言論所反映的是近年娛樂圈吹起一股「政治正確」風，以在作品中大量加入少數族群元素為優先考量，此外，還有言論審查所引發的「取消文化」，加上美前總統川普執政等因素，加深了政治對立。

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