相互支持！烏克蘭街頭塗鴉 意外看見台灣文化元素

烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）街頭，出現穿戴烏克蘭、台灣2國傳統服飾的擬人貓咪，雙方相互握手、以示友好的街頭塗鴉。（圖翻攝自推特）

2022/04/29 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭奮力抵抗俄軍入侵逾2個月，不少仍留守家園的居民，持續用各種方式守護自己國家，並對外傳達感謝來自世界各國的聲援。近日傳出有網友在烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）街頭，目擊1面牆上出現穿戴烏克蘭、台灣兩國傳統服飾的擬人貓咪，相互握手表示友好的街頭塗鴉，網友拍照分享到IG、推特等社群媒體上後，立即獲得大量台灣網友轉發與聲援。

從照片中可以看到，在2隻相互握手的貓咪兩側，有附註「UKR」、「TWN」的國家縮寫，並且牠們身上還穿戴了代表兩國各自文化的傳統服飾，而塗鴉下方還有「підтримка」的大寫字樣，在烏克蘭語中有表示支持、支援的意思，讓整幅作品傳遞了相當溫暖的含意。

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而這幅特別的塗鴉，是由住在當地的街頭塗鴉藝術家LBWS所創作的，他從2月俄羅斯入侵烏克蘭開始，就以自己擅長的「藝術」領域，來對外傳達自己與其他烏克蘭人守衛國家的決心。之所以選用「貓咪」作為創作主角，他表示是因為敖德薩是座港口城市，街上隨處可見不少貓咪生活於此，但當戰爭來襲時，牠們也必須加入和烏克蘭人一起抵禦外敵、保護家園的行列。

值得一提的是，儘管LBWS本人沒有特別發文解釋他的創作理念，但從這面牆距離中國駐敖德薩領事館只有50米來看，讓許多台灣網友笑稱，很難相信他是在街上隨機、而不是刻意挑選這面牆來進行創作。

只見照片中附註「TWN」的貓咪，全身穿戴台灣原住民傳統服飾，左手臂上的刺青則刺有非常有清楚的「台灣」字樣。（圖翻攝自推特）

值得一提的是，畫有這面塗鴉的牆面，距離中國駐敖德薩領事館只有50米。（圖翻攝自推特）

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