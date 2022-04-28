「鈔」能力失效？網友敲碗收購「這家」 馬斯克：我無法創造奇蹟

馬斯克今日罕見承認，這世上還是有他的「鈔」能力，也無法辦到的事情。（路透社）

2022/04/28 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元（約新台幣1.3兆元）成功收購推特（Twitter），不過，近日卻傳出，他在推特上說，哪怕再有錢，他也有辦不到的事，例如「修好全世界所有的麥當勞冰淇淋機」。

今早馬斯克於推特上發文，自稱接下來的目標是要收購可口可樂（Coca-Cola），有調皮的網友修改推特內容，改為「接下來我要收購麥當勞，並把所有冰淇淋機都修好」，並將截圖放在推文留言區裡「許願」。

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馬斯克也在幽默回應：「聽我說各位，我無法法創造奇蹟好嗎？」

推文一出，立即有127萬人按讚，更有不少網友說，跟修好麥當勞冰淇淋機相比，顯然登上火星或買下推特對這位富豪來說更為「容易」。

麥當勞（McDonald’s）的冰淇淋機以「總是在故障」聞名，故障頻率高到甚至曾被美國聯邦貿易委員會（FTC）特別關切，如今被又被全球最富有的富豪「承認」連他也無法用「鈔」能力修好它們，機器故障頑強的程度可見一斑。

Listen, I can’t do miracles ok pic.twitter.com/z7dvLMUXy8 — Elon Musk （@elonmusk） April 28, 2022

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