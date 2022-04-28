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    中國杭州疫情升溫 官方規定民眾48小時內核檢1次

    浙江杭州市宣布，今天開始杭州全市居民以及在杭州的所有人員，必須每48小時完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。（法新社檔案照）

    浙江杭州市宣布，今天開始杭州全市居民以及在杭州的所有人員，必須每48小時完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。（法新社檔案照）

    2022/04/28 17:58

    〔中央社〕浙江杭州市宣布，今天開始杭州全市居民以及在杭州的所有人員，必須每48小時完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

    根據杭州市政府資料，截至2021年底，杭州全市的常住人口為1220.4萬人。為了因應這項常態化核酸檢測新規，當地政府在全市布設了1萬個免費核酸採樣點，包含在政府機關、企業單位、居民小區、交通車站周邊、學校、超商等，以利民眾進行核檢。

    杭州19日出現本輪COIVD-19（2019冠狀病毒疾病）病例後，根據浙江衛健委連日來的通報資料，19日至27日，杭州有249人染疫，當中本土確診者有77例，無症狀感染者有172例。

    另根據杭州今天上午最新通報，27日22時至28日8時，杭州新增2例無症狀感染者。

    杭州將於今年9月舉行2022年亞洲運動會，這也是繼今年2、3月北京冬奧、冬帕運後，中國再度在疫情期間舉辦的大型體育賽事。當地官方上緊螺絲，不敢大意，杭州市政府日前表示，杭州這波疫情的傳播速度，是全市COVID-19爆發以來最快的一次。

    浙江除了杭州祭出防疫新規外，有「世界超市」之稱的義烏市，因為檢出3例COVID-19本土確診，當地官方斷然宣布，27日起所有社區進行封閉式管理。這恐進一步衝擊全球供應鏈。

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