譴俄無端入侵！英防部：強森拍版供「風暴者」防空裝甲車援烏

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防部(Ministry of Defence)稍早宣布,為了回應俄軍入侵烏克蘭的軍事行動,首相強森(Boris Johnson)已拍板將能發射17枚「星光」(Starstreak)防空飛彈的「風暴者」(Stormer)防空裝甲車,提供給烏國,協助他們抵抗俄軍進犯。

據英媒《太陽報》報導,英國國防部27日晚間於官方推特表示,政府正在向烏克蘭提供裝有防空導引飛彈發射器的「風暴者」防空裝甲車,並在文末標註上「與烏克蘭站在一起」(#StandWithUkraine)的主題標籤。

據報導,「星光」防空飛彈可閃電突擊低空飛行的噴射機與直升機。

另據《英國政府官網》的聲明指出,英國與其國際夥伴,團結一致地支持烏克蘭,他們正在向烏國提供一系列的經濟、人道主義及防禦性軍事援助,同時對俄國與白俄羅斯,祭出額外制裁。

同時,英國及他們的盟友也譴責俄國「無端」且「有預謀地」對烏克蘭發動戰爭。

