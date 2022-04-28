譴俄無端入侵！英防部：強森拍版供「風暴者」防空裝甲車援烏

英國國防部27日晚間於官方推特表示，政府正在向烏克蘭提供裝有防空導引飛彈發射器的「風暴者」防空裝甲車。（圖擷取自@DefenceHQ官方推特）

2022/04/28 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部（Ministry of Defence）稍早宣布，為了回應俄軍入侵烏克蘭的軍事行動，首相強森（Boris Johnson）已拍板將能發射17枚「星光」（Starstreak）防空飛彈的「風暴者」（Stormer）防空裝甲車，提供給烏國，協助他們抵抗俄軍進犯。

據英媒《太陽報》報導，英國國防部27日晚間於官方推特表示，政府正在向烏克蘭提供裝有防空導引飛彈發射器的「風暴者」防空裝甲車，並在文末標註上「與烏克蘭站在一起」（#StandWithUkraine）的主題標籤。

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據報導，「星光」防空飛彈可閃電突擊低空飛行的噴射機與直升機。

另據《英國政府官網》的聲明指出，英國與其國際夥伴，團結一致地支持烏克蘭，他們正在向烏國提供一系列的經濟、人道主義及防禦性軍事援助，同時對俄國與白俄羅斯，祭出額外制裁。

同時，英國及他們的盟友也譴責俄國「無端」且「有預謀地」對烏克蘭發動戰爭。

The UK is providing STORMER armoured vehicles fitted with anti-air missile launchers to Ukraine. ???????? #StandWithUkraine ????????



Find out more here: https://t.co/GkHyP9kMYM pic.twitter.com/S5Vmy3yK57 — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 27, 2022

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