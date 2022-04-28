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    金正恩嗆發展核武 專家曝北韓核研發「關鍵難關」

    北韓日前舉行人民革命軍建軍90週年閱兵式，金正恩宣布將積極發展核武，讓朝鮮半島緊張局勢再升溫。（法新社）

    北韓日前舉行人民革命軍建軍90週年閱兵式，金正恩宣布將積極發展核武，讓朝鮮半島緊張局勢再升溫。（法新社）

    2022/04/28 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前舉行人民革命軍建軍90週年閱兵式，最高領導人金正恩宣布將積極發展核武，讓朝鮮半島緊張局勢再升溫，對此，南韓多名專家回顧北韓核武研發的過程並加以分析，認為該國距離金正恩的目標仍有漫漫長路要走。

    根據《韓聯社》報導，南韓「國家安全戰略研究院」與「朝鮮研究學會」27日舉行學術會議，多名北韓軍事專家出席會議，並在會上針對金正恩日前表明發展核武的決心一事做出分析。

    國防研究院北韓軍事研究室主任李相敏認為，北韓過往在核技術方面是利用「逆向工程」與「走私」等途徑，取得核武研發所需的低層級技術，他認為，北韓在核彈頭小型化、精密化與彈道飛彈重返大氣層等高級技術上的發展恐怕沒有當局口中那麼樂觀。

    李相敏指出，當前尚無證據表明北韓已成功將核彈頭搭載於洲際飛彈，他認為，該國為了增加談判籌碼，很可能會試圖在太平洋實施核子試驗，但以北韓當前的核武計數恐怕無法精準打擊目標。

    南韓國家安保戰略研究院副研究委員金寶美（音譯）也持同樣觀點，她認為，北韓發展核武的目標恐怕不慎樂觀，特別是在國際制裁長期持續的情況下，大大增加了核武多樣化的發展難度。

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