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    美軍父子檔傳奇！他飛首架F15C抵歐 45年後兒子率末批返美

    F-15C鷹式戰機示意圖。（美聯社）

    F-15C鷹式戰機示意圖。（美聯社）

    2022/04/28 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕上世紀美蘇冷戰期間，美國空軍在歐洲部署多批F-15鷹式戰機，直到近日最後一架F-15C戰機自英國飛返美國，鷹式戰機將近半世紀的旅歐之行才正式宣告結束，而在本月27日的行動中，負責率領最後4架F-15C戰機返回美國本土的美空軍中校皮爾森（Todd Pearson）還擁有別具歷史意義的獨特身分，在45年前冷戰期間，親自率隊將將第一批鷹式戰機帶到歐洲的人正是他的父親。

    根據線上軍事雜誌《戰區》（The War Zone）報導，外號佛祖（Buddha）的皮爾森中校是美國空軍493「死神」戰鬥機中隊（the Grim Reapers）現任指揮官，該中隊戰勛彪炳，功名顯赫，是美國駐歐洲唯一一支駕駛F-15C/D鷹式戰機的中隊，也獲公認為美國空軍最優秀的戰鬥機中隊之一。

    皮爾森與F-15C深不可解的緣分早在上一代就結下，他的父親，當時官拜上尉的「道格」皮爾森（Capt Wilbert "Doug" Pearson Jr.）曾在1977年4月率領第一批F-15C鷹式戰機自美國飛抵歐洲，當時正值冷戰高峰，自那年開始，鷹式戰機躋身西方陣營空軍力量前緣行列，一直堅守著歐洲的天際線直至今日。

    「道格」皮爾森是美國空軍最具傳奇性的戰鬥機飛行員之一，他是有史以來唯一一位擊落衛星的空軍飛行員，曾在越戰期間駕駛F-4E幻影II戰鬥機立下無數戰功，最終官拜少將榮譽退伍。

    而在本月27日，作為傳奇人物兒子的皮爾森中校率領最後4架F-15C自英國萊肯希思皇家空軍基地（RAF Lakenheath）起飛，歷經7個小時飛返美國，親手完結老爸當年開啟的篇章，為F-15C在歐洲天空歷時近半世紀的勤務畫下句點。

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