揭中國外交專家艱難處境 專家：已成當局迴音壁

雖然中國官方箝制異聲的動作並非新聞，但當局針對俄烏問題大力壓制民間不同聲音，範圍及力道之大仍讓人驚訝。（歐新社）

2022/04/28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕自俄烏戰爭爆發以來，中國官方挺俄立場鮮明，該國國際關係專家、智庫與學者在俄烏問題上與當局立場保持高度一致，已引起國際關注，有外媒引述專家分析稱，上述現象凸顯出中國外交政策討論空間正快速縮減，已出現嚴重的「迴音壁」狀況。

《美國之音》刊文指出，雖然中國官方箝制異聲的動作並非新聞，但當局針對俄烏問題大力壓制民間不同聲音，範圍及力道之大仍讓人驚訝，這導致該國專家與官方立場高度趨同，國內外交政策討論空間急遽縮小，「學者不敢表達真正見解與看法，反成政府的傳聲筒與應聲蟲」。

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文章引述卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）北京專案高級研究員趙通的觀點，後者認為在俄烏戰爭上，包括起因、性質、西方與俄羅斯的意圖、對中國的影響以及中國該如何應對等部分，北京都給出了主流觀點，只有這些觀點被賦予了討論空間與重視，其他不同言論則受到打擊或刻意地忽視。

布魯金斯學會外交政策專案資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）則認為，上述情況反映中國的一個大趨勢，即與官方認可說法相牴觸的觀點，其生存空間愈來愈小，特別是國際事務上，「最高領導層會集中注意力傳達政策的方向」。

北京獨立學者吳強受訪時直言，中國外交關係學者在體制內依附於官僚系統之下，因此很難提供獨立的政策建議，「中國政治體制要求他們必須揣摩上意，製造出迎合上級口味的報告或建議」。

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