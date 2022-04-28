走一遍「馬可波羅遊記」 義大利阿嬤2.2萬公里徒步長征出發

挑戰古絲路之旅的義大利72歲婦人卡馬洛塔的臉書。（擷取自Vienna Cammarota臉書）

2022/04/28 00:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕現年72歲的義大利婦人卡馬洛塔（Vienna Cammarota）26日從威尼斯出發，將徒步2萬2000公里，目標要在2025年底底達中國北京，重溫13世紀威尼斯商人馬可波羅（Marco Polo）循古絲路到中國的旅程。

卡馬洛塔這趟壯闊的旅程，26日從威尼斯出發後，將依序行經斯洛維尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、土耳其、喬治亞、伊朗、土庫曼、亞塞拜然、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克、蒙古等國，最終抵達中國。若順利依照計畫在2025年12月抵達北京，屆時75歲的她，將成為全球第一名在當代循絲路從義大利徒步到中國的女性。

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這趟旅程歷經15國、2萬2000公里，卡馬洛塔背著20公斤重的背包，除了攜帶運動攝影機紀錄過程，手機裡也安裝應用程式，讓她的醫生能遠端檢查她的健康狀況。她出發前說，已經為這趟絲路之旅做好了準備，但是還是有點緊張，「每一次旅程的開始都有一樣的感覺」。

熱愛健行的卡馬洛塔已有30多年的徒步旅行經驗，之前曾走過西藏、巴勒斯坦、以色列、阿根廷巴塔哥尼亞地區，以及馬達加斯加等地。她說，《馬可波羅遊記》令她著迷，她也受到德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）的書《義大利遊記》啟發，書中描述歌德1786年到1788年在義大利旅遊的經驗。

馬可波羅1271年從威尼斯出發，從義大利經西亞、中亞和東南亞等多國，到達中國，之後將這段旅途中的見聞寫成著名的《馬可波羅遊記》。

還帶烏克蘭國旗 「為和平而走」

時值俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，卡馬洛塔出發時帶著義大利和烏克蘭的國旗，她說，這是「為和平而走」，要「團結各族群」。

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