為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    走一遍「馬可波羅遊記」 義大利阿嬤2.2萬公里徒步長征出發

    挑戰古絲路之旅的義大利72歲婦人卡馬洛塔的臉書。（擷取自Vienna Cammarota臉書）

    挑戰古絲路之旅的義大利72歲婦人卡馬洛塔的臉書。（擷取自Vienna Cammarota臉書）

    2022/04/28 00:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕現年72歲的義大利婦人卡馬洛塔（Vienna Cammarota）26日從威尼斯出發，將徒步2萬2000公里，目標要在2025年底底達中國北京，重溫13世紀威尼斯商人馬可波羅（Marco Polo）循古絲路到中國的旅程。

    卡馬洛塔這趟壯闊的旅程，26日從威尼斯出發後，將依序行經斯洛維尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、土耳其、喬治亞、伊朗、土庫曼、亞塞拜然、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克、蒙古等國，最終抵達中國。若順利依照計畫在2025年12月抵達北京，屆時75歲的她，將成為全球第一名在當代循絲路從義大利徒步到中國的女性。

    這趟旅程歷經15國、2萬2000公里，卡馬洛塔背著20公斤重的背包，除了攜帶運動攝影機紀錄過程，手機裡也安裝應用程式，讓她的醫生能遠端檢查她的健康狀況。她出發前說，已經為這趟絲路之旅做好了準備，但是還是有點緊張，「每一次旅程的開始都有一樣的感覺」。

    熱愛健行的卡馬洛塔已有30多年的徒步旅行經驗，之前曾走過西藏、巴勒斯坦、以色列、阿根廷巴塔哥尼亞地區，以及馬達加斯加等地。她說，《馬可波羅遊記》令她著迷，她也受到德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）的書《義大利遊記》啟發，書中描述歌德1786年到1788年在義大利旅遊的經驗。

    馬可波羅1271年從威尼斯出發，從義大利經西亞、中亞和東南亞等多國，到達中國，之後將這段旅途中的見聞寫成著名的《馬可波羅遊記》。

    還帶烏克蘭國旗 「為和平而走」

    時值俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，卡馬洛塔出發時帶著義大利和烏克蘭的國旗，她說，這是「為和平而走」，要「團結各族群」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從義大利步行93天2735公里到英國 11歲男孩只為見阿嬤
    2020/10/07 20:15

    從義大利步行93天2735公里到英國 11歲男孩只為見阿嬤
    願賭服輸 男花8小時徒步35公里 為同事送母親卡
    2020/05/13 05:30

    願賭服輸 男花8小時徒步35公里 為同事送母親卡

    詹惟中登玉山險斷腿 靠一招自救
    日本79歲爺爺挑戰徒步1100公里 背後原因觸動人心
    2019/01/24 22:53

    日本79歲爺爺挑戰徒步1100公里 背後原因觸動人心
    日男徒步拉車9年 繞了地球2圈想「改變自己」
    2018/05/14 11:46

    日男徒步拉車9年 繞了地球2圈想「改變自己」

    建築也可以SGS認證？ 新莊這案規格高
    中西首次交流 研究：比馬可波羅還早1,500年
    2016/10/12 17:05

    中西首次交流 研究：比馬可波羅還早1,500年
    這家人為紀念女兒 從加州迪士尼走到佛州迪士尼
    2015/02/11 22:39

    這家人為紀念女兒 從加州迪士尼走到佛州迪士尼
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播