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    日觀光船沉沒11死15失蹤 船公司社長3度「土下座」道歉

    「知床遊覽船」社長桂田精一27日召開記者會說明出航原由，並3度「土下座」道歉。（路透）

    「知床遊覽船」社長桂田精一27日召開記者會說明出航原由，並3度「土下座」道歉。（路透）

    2022/04/28 00:39

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道23日發生觀光船事故，載有26人的「KAZU 1」沉沒，已尋獲11人均身亡，還有15人下落不明。船公司「知床遊覽船」社長桂田精一27日召開記者會說明出航原由，並3度「土下座」道歉。

    綜合日媒報導，桂田精一在事故發生後首度公開受訪，儘管他在約2個半小時的記者會上3度下跪致歉，但針對在場家屬質疑當天海象不佳，為何強行出航，他稱是船長的決定、乘客的希望，被質疑明顯是在轉嫁責任。

    桂田精一表示，23日上午有和船長豐田德幸開會，對方判斷「下午天氣可能變惡劣，但上午10點出航是可行的。」同時，桂田也知道當局發佈要求注意海浪的訊息，親自去看了海面的情況，認為海浪算平穩。

    桂田精一表示，雖然預計當天的天氣狀況會變惡劣，但最後以如果海上變得風大浪急就返航為條件，決定出航。他也提到，當天有接到報告稱公司的無線電天線故障，但由於可用手機和其他運航公司的無線電進行通訊，因此沒有取消出航。

    在說明出航經過後，桂田精一表示，「到如今，（我認為當時的）判斷是錯誤的」。

    日媒指出，儘管記者會長約2個半小時，但桂田精一對相關問題解釋不清、答案模稜兩可，很多時候場面一片沉默，讓家屬仍滿是疑問和怒火，最後桂田精一以「土下座」結束這場記者會，一臉疲憊地離開現場。

    「知床遊覽船」社長桂田精一27日召開記者會說明出航原由，並3度「土下座」道歉。（歐新社）

    「知床遊覽船」社長桂田精一27日召開記者會說明出航原由，並3度「土下座」道歉。（歐新社）

    日媒指出，儘管記者會長約2個半小時，但桂田精一（見圖）對相關問題解釋不清、答案模稜兩可。（美聯社）

    日媒指出，儘管記者會長約2個半小時，但桂田精一（見圖）對相關問題解釋不清、答案模稜兩可。（美聯社）

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