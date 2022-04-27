加拿大開G7第一槍！ 修法將俄國資產提供烏國重建、賠償

加拿大政府將修改制裁法，授權政府可將因遭制裁被扣押的俄羅斯個人與企業資產出售，提供烏克蘭重建之用或者賠償俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的受害者。（歐新社、法新社；本報合成）

2022/04/27 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大政府將修改制裁法，授權政府可將因遭制裁被扣押的俄羅斯個人與企業資產出售，提供烏克蘭重建之用或者賠償俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的受害者。加拿大外交部長外交部長趙美蘭（Melanie Joly）說，此法將開啟7大工業國集團（G7）先例。

《彭博》、《加拿大廣播公司》（CBC）26日報導，這項修法包裹在政府預算案中，意味著幾乎可以肯定會在夏天前獲得國會通過。趙美蘭說，「今天我們正尋求不僅有扣押，也能沒收遭制裁個人和實體之資產的能力，讓我們用這些收入補償受害者」，「這些改變會使加拿大的制裁機制，成為G7中第一個能夠做到這一點。」

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2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞以來，加國已制裁超過1100名俄羅斯個人與企業。趙美蘭說，「這些制裁已正在癱瘓俄羅斯的經濟，耗盡俄國總統普廷持續這場戰爭可用的資源」，「加國將繼續對普廷政權施加最大壓力，讓他為選擇發動這場戰爭付出嚴重代價」。

CBC報導指出，制裁法修正案中指出，沒收的資產可用於「受嚴重破壞國際和平與安全行為負面影響之外國重建工作」，意味著扣押的俄羅斯遭制裁資產或資金，將能用於協助支付重建烏克蘭，或者給予受俄國侵略戰爭影響的人。

另外由參議員歐米德瓦（Ratna Omidvar）提出的類似法案「S-217」法案，允許加拿大沒收俄國資產，用於支援俄國攻擊受害者，也可望獲得參議院通過。烏克蘭駐加拿大大使館聲明力促加國國會議員，盡快通過歐米德瓦的法案，「展現領導力，並可立下範例讓其他國家跟進，並顯示俄羅斯的竊盜貪腐政權，將為其對烏克蘭的罪行付出充分代價。」

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