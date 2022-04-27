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    翁山蘇姬貪汙罪閉門審判 罪名成立判5年

    緬甸軍政府法院今天以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬（見圖）5年徒刑。這位諾貝爾獎得主曾領導緬甸5年，2021年遭軍方發動政變推翻。她被控至少18項罪名，如被定罪，最高可處近190年徒刑。（歐新社檔案照）

    緬甸軍政府法院今天以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬（見圖）5年徒刑。這位諾貝爾獎得主曾領導緬甸5年，2021年遭軍方發動政變推翻。她被控至少18項罪名，如被定罪，最高可處近190年徒刑。（歐新社檔案照）

    2022/04/27 16:57

    〔中央社〕知情人士表示，緬甸軍政府法院今天以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬5年徒刑。她共面臨11項貪汙指控，今天審判的只是第1案。這位諾貝爾獎得主曾領導緬甸5年，2021年遭軍方發動政變推翻。她被控至少18項罪名，如被定罪，最高可處近190年徒刑。

    這名消息人士表示，首都奈比多（Naypyitaw）的法官甫開庭就宣布這項判決。由於審判為閉門進行、相關訊息受到管控，這名消息人士不願具名。

    此案聚焦76歲的翁山蘇姬被控收受前仰光省省長漂敏登（Phyo Min Thein）11.4公斤黃金與總額60萬美元的賄賂。翁山蘇姬否認收賄，稱指控「荒謬」。

    翁山蘇姬先前被軟禁在不知名的地點，目前不清楚她是否會轉至監獄服刑。

    國際社會稱這些審判是鬧劇，要求軍政府立即將她釋放。

    緬甸軍政府表示，翁山蘇姬是因為犯罪受審，且一直以來都依據法律獨立審判，一切程序正當。目前無法聯絡上軍政府發言人詢問看法。

    翁山蘇姬去年2月1日清晨被捕以來，遭控多項罪名，從違反選舉法與國家機密法到煽動與貪汙都有。支持者說，捏造這些罪名，為的就是扼殺她重返政壇的機會。先前，翁山蘇姬已因煽動反對軍方、違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規定以及違反電信通訊法，遭判處6年徒刑。

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