規模9.5！科學家發現人類史上最大地震 震後1000年無法居住

人類史上觀測記錄到規模最大的地震為發生在1960年的智利瓦爾迪維亞大地震，規模介於9.4到9.6之間。（圖擷自Wiki）

2022/04/27 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕由智利、英國等國科學家所組成的研究團隊日前宣布，發現人類歷史上最大地震的證據，那場地震發生在約3800年前的智利北部，規模高達9.5，地震引發的海嘯衝向8000多公里外的紐西蘭，還導致沿海地區長達1000年都不宜人居。

據《LiveScience》報導，美國《科學進展》刊載一份研究，考古團隊發現了人類歷史上已知最大地震的證據，他們在智利海拔非常高的內陸深處發現了海洋沉積物的證據，不可能是暴風雨能帶到的地方，另外在紐西蘭的查塔姆島（Chatham Island）發現一塊汽車大小的巨石，衝入距海岸線約1000公里的內陸，需要規模9.5地震所產生的海嘯才可以做到。

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借助放射性碳年代測定法等，研究團隊推斷查塔姆島上發現的那些巨石以及智利北部內陸地區出現的海洋沉積物均在約3800年前被沖到內陸，考古學家還在智利北部海岸的海嘯沉積物下發掘出人類建造的古代石頭結構，它們面朝大海，顯示是被海嘯回流推倒。

研究團隊推估，那場地震發生在約3800年前的智利北部地區，規模9.5，屬於大型逆衝區地震，這類型能產生規模9.0以上的地震，同時引發巨大海嘯，這次地震引發超過20公尺以上的海嘯，波及8000多公里外的紐西蘭一帶。

智利海岸被嚴重摧毀，導致沿海地區長達1000年都不宜人居，考古學家指出，當地人們在1000多年後才重回海邊生活。考慮到他們依賴海洋獲取食物，這是一個驚人的時間跨度。

人類史上觀測記錄到規模最大的地震為發生在1960年的智利瓦爾迪維亞大地震（Terremoto de Valdivia de 1960），規模介於9.4到9.6之間，造成當地嚴重傷亡，罹難人數以及經濟損失無法精確得知，恐有5700-6000人罹難。

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