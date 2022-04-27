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    尷尬！德援烏50輛「獵豹」防空戰車 彈藥存量僅供開火30秒

    德國政府宣布將提供「獵豹」防空戰車給烏克蘭，這是自從烏俄開戰以來，德國首次支援重型軍備給烏克蘭，不過卻傳出彈藥不足的問題。（路透）

    德國政府宣布將提供「獵豹」防空戰車給烏克蘭，這是自從烏俄開戰以來，德國首次支援重型軍備給烏克蘭，不過卻傳出彈藥不足的問題。（路透）

    2022/04/27 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府宣布將提供「獵豹」防空戰車（FlakPz Gepard）給烏克蘭，這是自從烏俄開戰以來，德國首次支援重型軍備給烏克蘭，「獵豹」將由國防工業「克勞斯-瑪菲·威格曼兩合股份有限公司」（KMW）提供，不過卻傳出德國的「獵豹」彈藥庫存不足，僅能供50輛「獵豹」開火30秒。

    綜合外媒報導，德國聯邦政府允許國防工業「克勞斯-瑪菲·威格曼兩合股份有限公司」（KMW）將庫存的「獵豹」防空戰車提供給烏克蘭，KMW約有50輛「獵豹」防空戰車的庫存，可於短期內完成整備後支援烏克蘭戰事，不過由於「獵豹」非烏克蘭士兵熟悉的蘇式武器，烏克蘭士兵可能得花長達6週的時間訓練，才能投入戰場。

    另外「獵豹」彈藥庫存不足，KMW的彈藥存量約23000發，「獵豹」所配備的兩門歐瑞康35毫米口徑KDA機炮，兩門齊射可達每分鐘1100發；50輛「獵豹」齊射1分鐘需要55000發彈藥，意味著德國庫存彈藥只夠50輛「獵豹」開火30秒。

    瑞士也否決了德國欲將「獵豹」機砲彈藥出口至烏克蘭的請求，德國防部和KMW一直在為獵豹尋找更多彈藥，特別是詢問當前的使用國，約旦、羅馬尼亞、巴西和卡達，盼能增加「獵豹」戰力。

    相關連結：

    軍武百科》「獵豹」防空戰車

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