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    關係破裂！ 基輔拆除俄烏友誼紀念碑

    工人首先拆除紀念碑其中1個頭像，而頭部直接斷落到地面發出清脆聲響。（路透）

    工人首先拆除紀念碑其中1個頭像，而頭部直接斷落到地面發出清脆聲響。（路透）

    2022/04/27 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，本已破裂兩國關係再度急轉直下，烏克蘭政府26日拆除位在首都基輔市中心的巨大蘇聯時代紀念碑，這座紀念碑意在象徵烏克蘭與俄羅斯的友誼。

    這座高8公尺的紀念碑為蘇聯在1982年所贈送的雕像，2名工人手舉著蘇聯徽章，上面寫著「人民友誼」和「蘇聯」，象徵著俄羅斯與烏克蘭人民的友誼。這座雕像位於1座巨大的鈦合金「人民友誼拱門」下方，以紀念蘇聯建國60週年和基輔建城1500年。

    《路透》報導，工人首先拆除紀念碑其中1個頭像，而頭部直接斷落到地面發出清脆聲響。隨著起重機將紀念碑從高處緩緩降到地面，現場約有百人歡呼並高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

    紀念碑的設計師之一默霍爾德斯基（Serhiy Myrhorodsky）表示，「俄羅斯入侵烏克蘭......這是我們最大的敵人，這就是為什麼俄羅斯和烏克蘭的友誼紀念碑不再有意義。」

    首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，「我們現在看到了這種『友誼』是什麼......摧毀了烏克蘭的城市......殺死了數萬平民。我相信這樣一座紀念碑現在有著完全不同的意義。」

    克里契科還說，拱門將保留在原地，但將更名為烏克蘭人民自由拱門，並刷上烏克蘭國旗的顏色。

    現場約有百人歡呼並高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。（路透）

    現場約有百人歡呼並高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。（路透）

    首都基輔市長克里契科說，拱門將保留在原地，但將更名為烏克蘭人民自由拱門，並刷上烏克蘭國旗的顏色。（路透）

    首都基輔市長克里契科說，拱門將保留在原地，但將更名為烏克蘭人民自由拱門，並刷上烏克蘭國旗的顏色。（路透）

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