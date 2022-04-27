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    美驅逐艦通過台灣海峽 展現對自由開放印太承諾

    2022/04/27 03:21

    〔中央社〕美國海軍第七艦隊表示，美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）26日通過台灣海峽，這是符合國際法在國際水域的例行航行。

    第七艦隊指出，桑普森號駛經台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

    桑普森號是美軍尼米茲級（Nimitz-class）航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群的一員。

    林肯號航艦打擊群18日曾與日本海上自衛隊在菲律賓海和東海進行聯合演訓。美國海軍稱，此舉是維護印太地區的穩定。

    林肯號航艦打擊群13、14日也曾與日本自衛隊在日本海聯合軍演，被視為美日展示雙方合作，對北韓進行牽制。這是近5年來首度有美軍航艦進駐南韓與日本之間的水域。

    林肯號元月3日按既定行程從美國加州聖地牙哥母港出發，前來印度太平洋地區，首度搭載美軍陸戰隊F-35C閃電II聯合攻擊戰鬥機。

    「歐亞時報」（The EurAsian Times）當時報導，林肯號將與美國盟友及夥伴合作，強化航行自由、法治和其他構成印太地區安全基礎的價值觀。

    這支航艦打擊群包括導向飛彈巡洋艦莫比灣號（USS Mobile Bay）、海軍第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing Nine），以及導向飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）、格瑞德里號（USS Gridley）、桑普森號（USS Sampson）和斯普魯恩斯號（USS Spruance）。1110427

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