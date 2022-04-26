上海一堆人「被成為」防疫志工 質疑有人冒名吃空餉！

近期上海不少人發現自己「被成為」防疫工作人員。（歐新社）

2022/04/26 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕上海疫情大爆炸，封城以來不僅因粗暴防疫手段、物資匱乏引爆民怨，防疫志工也出現人手不足的窘況。沒想到近日有不少民眾發現，自己莫名其妙被註冊成為「疫區志願者」，引發有其他志工冒用身分吃空餉的質疑。

綜合中媒報導，中國要當志工需到相關政府網站註冊，目前上海提供民眾登記志工的平台主要為中國民政部的「中國志願服務網」及上海共青團的「青年志願者協會」。近期上海疫情失控，因為工作量龐大，導致防疫志工短缺，有民眾想自願上網報名志工，卻發現身分遭冒用，自己早已「被成為」防疫工作人員。

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由於上海市國家發展與改革委員會先前曾宣布，防疫一線醫護人員、社區志工得以獲得補助，因此身分遭冒用「被成為」志工的消息傳出後，引發質疑是政府基層盜用他人身分註冊志工吃空餉。

對此，中國共青團機關報《中國青年報》 26日刊出報導指出，上海一名女性中國志願服務網查詢時發現，自己2017年從事了26小時志願服務，但她當時懷有身孕，並未參加任何相關活動；一名上海小學生發現自己在2019年11月被註冊成為志願者，當時她才7歲；上海一名阿公的兒子也發現父親2018年進行了16個小時的志願服務，問題是父親年邁多病且行動不便，根本不可能去當志工。

不只上海，江蘇也有網友向《中國青年報》透露，近期上網註冊防疫志工時，發現其身分證號碼「已被使用」；一名留澳學生查詢網站時發現自己累積服務時間已長達238小時，但她本人已經待在澳洲3年，期間並未回國。綜上所述，可見冒用他人身分註冊志工的案例並非近期才發生。

一名去年自上海某社區居委會離職的知情人士向《中國青年報》宣稱，自己有幫過社區居民註冊志工，因為有些工作對志願者的服務時長和註冊人數有要求，到後來就變成先登記了再說；他還坦言會刻意避開年輕人，使用老年人的身分信息來註冊，聲稱因為年輕人比較懂網路，「說不定哪天就會自己去註冊了。」

針對這些消息，上海市文明辦表示已獲悉相關情況，正在調查核實中，會盡快對此予以說明。

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