新聞百科》亞速鋼鐵廠抗俄逾2個月 地下8層結構丶通道達24公里

馬立波的亞速鋼鐵廠內仍有約1000多名的烏克蘭士兵以及平民持續抵抗，成為烏克蘭抵抗象徵。（路透）

2022/04/26 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕烏南港城馬立波（Mariupol）遭俄軍圍攻2個月，儘管俄羅斯宣布已控制馬立波，但亞速鋼鐵廠（Azovstal）內仍有約1000多名的烏克蘭士兵以及平民持續抵抗，成為烏克蘭抵抗象徵，俄軍眼見久攻不下，宣布對鋼鐵廠圍而不攻，企圖逼降守軍。

亞速鋼鐵廠在1930年2月由當時的蘇聯政府建立，二戰期間德軍曾占領馬立波，蘇聯將大部分生產設備拆除，西遷至烏拉山工業區，1943年9月蘇軍重奪馬立波，不過鋼鐵廠已經成為廢墟，蘇聯進行重建。

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1991年，烏克蘭獨立後，該工廠成為烏克蘭國家的財產，亞速煉鋼廠也是歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一，過去每年生產超過400萬噸粗鋼，不過所造成的汙染也多次引發居民上街抗議。

2022年2月24日俄軍進攻馬立波，亞速鋼鐵廠也成為烏克蘭軍隊重要據點，這不是亞速鋼鐵廠第一次成為戰鬥堡壘，早在2014年親俄份子試圖攻打馬利波時，鋼鐵廠的地下掩體就已經發揮作用。

就在俄羅斯宣布控制馬立波後，儘管上層建築已經被轟炸毀壞，但亞速鋼鐵廠仍維持有組織的抵抗，俄軍久攻不下的原因在於鋼鐵廠地下結構有8層，地下通道長度累計超過24公里，烏克蘭已經在地下存有大量物資，可供長期抵抗，當年蘇聯建造亞速鋼鐵廠時就已經考慮到遭受轟炸和封鎖的可能，甚至有些建築是為抗核打擊而設計。

4月25日，俄羅斯國防部發表聲明稱，俄方將停止對亞速鋼鐵廠的作戰行動，採取包圍戰術，企圖讓守軍彈盡糧絕後投降，不過亞速鋼鐵廠的持續抵抗，也因此牽制大量俄軍。

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