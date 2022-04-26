紅牛玩很大！ 飛行員半空中跳出去「交換飛機」

紅牛贊助的飛行員進行「交換飛機」特技，最終沒有完成並導致1架飛機墜毀，引來美國聯邦航空總署調查。2架飛機旁的黑點就是剛跳出去的飛行員。（圖擷自@redbullGER推特）

2022/04/26 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕紅牛贊助的飛行員艾肯斯（Luke Aikens）和法靈頓（Andy Farrington），24日在亞利桑那州雙雙跳到半空中進行「交換飛機」特技，最終沒有完成並導致1架飛機墜毀，幸好並沒有造成人員傷亡，但也引來美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。

據《NBC》報導，這項特技規劃讓2名飛行員各自駕駛飛機升空到1.4萬英尺（約4200公尺），在飛機垂直俯衝的時候雙雙跳出駕駛艙「交換飛機」，過程中飛機處於自動駕駛狀態，不過最終只有1人成功換機，另1人則靠著降落傘安全著陸。

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艾肯斯和法靈頓在出發前曾向FAA申請法律豁免，因為這次的活動符合公共利益，可以提高人們對科學、技術、工程及數學領域的認識。然而，FAA指出這跟公共利益無關，並證實在特技中所使用的2架賽斯納單引擎小飛機，有1架最後因為失控墜毀。

相關影片請見︰

"Es gibt keinen Weg, das zu testen, bis wir es letztendlich versuchen." - Luke Aikins ???? pic.twitter.com/5DKUcqgsNW — Red Bull verleiht Flüüügel （@redbullGER） April 25, 2022

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