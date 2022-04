烏國南部最新戰況！烏軍摧毀俄軍彈藥庫擊殺70名俄兵 俄投入25000士兵

2022/04/26 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭東部與南部現在兩軍正在激烈戰鬥中,烏軍南部滲透「大亞歷山大德里夫卡」(Velyka Oleksandrivka)等區域,造成俄軍傷亡,俄軍除了死守往克里米亞的道路要點外,還投入了大量的兵力。

在烏克蘭與烏軍一同奮戰的加拿大網友@CanadianUkrain1在推特表示,俄軍為了在5月9日前打通烏國東部、南部,投入了25000名士兵,克里沃羅格(Kryvyi Rih)兩軍攻防第一階段,俄軍在聶伯羅州(Dnipropetrovsk)的2次攻勢都被烏軍擊退,兩軍接著在車諾巴伊夫卡(Chornobaivka)區域交火,俄軍積極用無人機偵查,但都被他們擊落,接著烏軍滲透大亞歷山大德里夫卡區域(Velyka Oleksandrivka),摧毀了1座俄軍彈藥庫與擊殺了70位俄兵。

該網友補充,南方戰線24小時內,俄軍損失了150多名官兵、6輛工程車、4輛裝甲車、3輛戰車、2輛卡車和2架無人機,數字會持續更新,他在文末表示,俄軍加強從克里米亞的辛菲羅波爾(Simferopol)往赫爾松方向的攻勢,他感覺俄軍將會傾盡一切襲來,接下來這幾週將會是硬仗。

Top of the morning to you.#Russian second phase has begun all across the Southern and Eastern fronts. They have dedicated roughly 25,000 troops combined for this offensive.



The #Russian artillery we heard yesterday was directed at the villages of #Novovorontsovka,