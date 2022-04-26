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    烏國南部最新戰況！烏軍摧毀俄軍彈藥庫擊殺70名俄兵 俄投入25000士兵

    烏軍滲透俄軍大亞歷山大德里夫卡區域，摧毀了1座俄軍彈藥庫與擊殺了70位俄兵。（示意圖/美聯社）

    烏軍滲透俄軍大亞歷山大德里夫卡區域，摧毀了1座俄軍彈藥庫與擊殺了70位俄兵。（示意圖/美聯社）

    2022/04/26 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭東部與南部現在兩軍正在激烈戰鬥中，烏軍南部滲透「大亞歷山大德里夫卡」（Velyka Oleksandrivka）等區域，造成俄軍傷亡，俄軍除了死守往克里米亞的道路要點外，還投入了大量的兵力。

    在烏克蘭與烏軍一同奮戰的加拿大網友@CanadianUkrain1在推特表示，俄軍為了在5月9日前打通烏國東部、南部，投入了25000名士兵，克里沃羅格（Kryvyi Rih）兩軍攻防第一階段，俄軍在聶伯羅州（Dnipropetrovsk）的2次攻勢都被烏軍擊退，兩軍接著在車諾巴伊夫卡（Chornobaivka）區域交火，俄軍積極用無人機偵查，但都被他們擊落，接著烏軍滲透大亞歷山大德里夫卡區域（Velyka Oleksandrivka），摧毀了1座俄軍彈藥庫與擊殺了70位俄兵。

    該網友補充，南方戰線24小時內，俄軍損失了150多名官兵、6輛工程車、4輛裝甲車、3輛戰車、2輛卡車和2架無人機，數字會持續更新，他在文末表示，俄軍加強從克里米亞的辛菲羅波爾（Simferopol）往赫爾松方向的攻勢，他感覺俄軍將會傾盡一切襲來，接下來這幾週將會是硬仗。

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