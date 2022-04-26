為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄示警第3次世界大戰 烏外長：俄失去恐嚇世界援烏最後希望

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（歐新社）

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（歐新社）

    2022/04/26 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週一表示，北約（NATO）供應烏克蘭武器，本質上意味西方正與俄國進行代理人戰爭，並嗆聲全球別低估核衝突的巨大風險。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今推文回應，「俄羅斯失去了恐嚇世界支持烏克蘭的最後希望」。

    庫列巴指出，「俄國失去了恐嚇世界挺烏的最後希望。因此，關於第3次世界大戰『真正』危險的說法，僅代表莫斯科感受到在烏克蘭的挫敗」，呼籲世界必須加倍支持烏克蘭以利「雙贏」，幫助他們獲勝並維護歐洲與全球安全。

    《路透》報導，拉夫羅夫被問到避免第3次世界大戰的重要性，以及目前情況是否可與1962年古巴飛彈危機相提並論，表示「現在風險相當大，我不想人為升高這些風險，很多人喜歡這樣，危險是嚴重且真實的，我們絕不能低估它」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自己數據自己公布！ 俄外交部：400外交官被28國驅逐
    2022/04/26 14:08

    自己數據自己公布！ 俄外交部：400外交官被28國驅逐
    是否會戰勝俄軍？ 93％烏克蘭人認為「會」但不會是輕鬆的過程
    2022/04/26 13:27

    是否會戰勝俄軍？ 93％烏克蘭人認為「會」但不會是輕鬆的過程

    十年磨一劍 「他」超前翻轉豪宅思維
    美防長稱希望俄軍力被削弱 專家估「北約平衡產生變化」原因
    2022/04/26 12:43

    美防長稱希望俄軍力被削弱 專家估「北約平衡產生變化」原因
    美為何漏制裁普廷「秘密的第一夫人」？《華爾街日報》給答案
    2022/04/26 12:25

    美為何漏制裁普廷「秘密的第一夫人」？《華爾街日報》給答案

    一之鄉x8more 網友推母親節健康好禮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播