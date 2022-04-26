俄示警第3次世界大戰 烏外長：俄失去恐嚇世界援烏最後希望
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週一表示，北約（NATO）供應烏克蘭武器，本質上意味西方正與俄國進行代理人戰爭，並嗆聲全球別低估核衝突的巨大風險。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今推文回應，「俄羅斯失去了恐嚇世界支持烏克蘭的最後希望」。
庫列巴指出，「俄國失去了恐嚇世界挺烏的最後希望。因此，關於第3次世界大戰『真正』危險的說法，僅代表莫斯科感受到在烏克蘭的挫敗」，呼籲世界必須加倍支持烏克蘭以利「雙贏」，幫助他們獲勝並維護歐洲與全球安全。
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《路透》報導，拉夫羅夫被問到避免第3次世界大戰的重要性，以及目前情況是否可與1962年古巴飛彈危機相提並論，表示「現在風險相當大，我不想人為升高這些風險，很多人喜歡這樣，危險是嚴重且真實的，我們絕不能低估它」。
Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.— Dmytro Kuleba （@DmytroKuleba） April 25, 2022