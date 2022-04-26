俄示警第3次世界大戰 烏外長：俄失去恐嚇世界援烏最後希望

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（歐新社）

2022/04/26 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週一表示，北約（NATO）供應烏克蘭武器，本質上意味西方正與俄國進行代理人戰爭，並嗆聲全球別低估核衝突的巨大風險。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今推文回應，「俄羅斯失去了恐嚇世界支持烏克蘭的最後希望」。

庫列巴指出，「俄國失去了恐嚇世界挺烏的最後希望。因此，關於第3次世界大戰『真正』危險的說法，僅代表莫斯科感受到在烏克蘭的挫敗」，呼籲世界必須加倍支持烏克蘭以利「雙贏」，幫助他們獲勝並維護歐洲與全球安全。

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《路透》報導，拉夫羅夫被問到避免第3次世界大戰的重要性，以及目前情況是否可與1962年古巴飛彈危機相提並論，表示「現在風險相當大，我不想人為升高這些風險，很多人喜歡這樣，危險是嚴重且真實的，我們絕不能低估它」。

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security. — Dmytro Kuleba （@DmytroKuleba） April 25, 2022

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