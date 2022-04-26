軍武百科》北韓閱兵大秀「火星17」彈道飛彈 射程估達1.3萬公里

北韓官媒稱，北韓人民革命軍（KPRA）建軍90週年的夜間閱兵儀式中，秀出了「火星17」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM）。（歐新社）

2022/04/26 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓為了慶祝人民革命軍（KPRA）建軍90週年，於昨（25日）晚間22時舉行閱兵儀式，除了領導人金正恩親自到場檢閱，發表談話外，北韓官媒26日更披露，閱兵儀式上秀出了包括「火星17」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM）在內的多款新式武器裝備。

據《半島電視台》報導，為了歡慶人民革命軍建軍90週年，北韓於25日晚間22時在平壤（Pyongyang）舉辦閱兵儀式，而活動結束後，官媒更發出訊息，敦促民眾、軍隊要對領導人金正恩宣誓「絕對忠誠。」

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金正恩指出：「我們將繼續採取措施，以最快的速度來發展我國的核能力」同時，他也允諾，將繼續從數量及品質的層面，加強核武部隊的能力，以便應對未來的政治動盪、軍事情勢及各類危機，核武更是國力象徵，應該朝多樣化發展。

此外，值得關注的是，據北韓官媒26日的報導指出，在25日晚間所舉行的閱兵儀式中，北韓還向外界外界展示了先前曾試射過的「火星17」新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

另據分析北韓新聞的美媒《NK News》報導，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核能政策項目高級研究員潘達（Ankit Panda）表示：「（北韓新秀出的）導引飛彈，看起來像北極星（Pukguksong）系列彈種，可能是『北極星6號』（Pukguksong-6）。」

潘達表示，閱兵典禮上北韓展示出來的飛彈，尺寸看起來和「北極星5號」（Pukguksong-5）及北極星4號（Pukguksong-4）飛彈非常類似。

火星17洲際彈道飛彈性能諸元：

服役期間： 2020年至今

生產日期：2020年至今

使用方：朝鮮人民軍戰略軍

重量：約8萬至15萬公斤

長度：約24至26公尺

直徑：約2.4至2.9公尺

彈頭：可配置3至4個彈頭，包括核武器在內

彈頭量：約2000至3500公斤

作戰範圍：1.3萬公里

資料來源：維基百科

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