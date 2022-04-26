中國幼兒園又爆問題！母控4歲女疑遭性侵無法立案「監視器電線被剪」

一名中國廣東母親控訴，女兒在某幼兒園上學，放學回家數次出現下體紅腫情況，校方不願配合調查，承辦單位不願立案，校內部分監視器電線被人剪斷。（翻攝微博）

2022/04/26 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國疑似又有幼兒園學童受害；一名中國廣東母親控訴，女兒在某幼兒園上學，放學回家數次出現下體紅腫情況，女兒指控為老師同學和男醫師觸摸，母親到校要求調閱監視器，校方不願配合，部分監視器電線事後被發現遭人剪斷，母親報警也無法立案。

名為「珠海寶媽」的母親25日起在微博發出長文求助，表示4歲女兒在珠海香洲區一間國際幼兒園上學；今年1月12日為該校寒假前一天，她發現女兒下體紅腫，女兒回應是被同學觸摸，「珠海寶媽」因此到校要求調閱監視器。校方隔日才配合，還要求不准帶手機、不準操作電腦，錄影畫面還有盲點，校方搪塞帶過，聲稱紅腫應是小便引起。

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開學後，「珠海寶媽」發現女兒在2月23日又出現下體紅腫，而且比上次更嚴重，還會疼痛；她立刻報警，隔日去警局作筆錄，驗傷結果是「外陰黏膜充血」；醫師表示，這種狀況除了被觸摸，騎馬遊戲、溜滑梯也可能導致，但「珠海寶媽」確認當天學校並沒有類似活動。「珠海寶媽」堅持採檢DNA送驗，但因為女兒已經洗過澡，並未檢出任何結果。

「珠海寶媽」請中國警方協助調閱校方監視器盲點畫面，卻一直被推拖，後來自行發現其中3個監視器連接主機的電線被人剪斷，切口嶄新，「電源線還插電亮著」，幼兒園長卻辯稱這3台監視器2017年早就停用，也只用監視錄影器片段搪塞警方的調閱要求。

唯恐監視器畫面遭覆蓋，「珠海寶媽」心急如焚，表示該校在女兒第一次出事隔日，舊的保安就被換掉，第二次出事後沒幾天，新的保安又再一次被換掉；除了她的女兒，還有2個家庭的孩子也發生類似狀況，女兒事後還告訴她「老師帶她去醫院給男醫師看屁股」。

儘管如此，承辦的中國警政單位卻堅持不予立案，「珠海寶媽」申請覆議，卻遭駁回表示將維持不立案決定。走投無路的她只能將全案過程分享到微博求助，並嘗試在多個熱搜話題下貼文，引發中國網友關注，如今已有逾21萬中國網友關注。

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一名中國廣東母親控訴，女兒在某幼兒園上學，放學回家數次出現下體紅腫情況，校方不願配合調查，承辦單位不願立案，校內部分監視器電線被人剪斷。（翻攝微博）

一名中國廣東母親控訴，女兒在某幼兒園上學，放學回家數次出現下體紅腫情況，校方不願配合調查，承辦單位不願立案，校內部分監視器電線被人剪斷。（翻攝微博）

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