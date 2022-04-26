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    美防長稱希望俄軍力被削弱 專家估「北約平衡產生變化」原因

    美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯汀。（路透）

    美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯汀。（路透）

    2022/04/26 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第62天，世界大國除了祭出制裁措施，還不斷加碼援烏大批軍事武器，協助抵抗「俄」勢力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日前往基輔會見總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。奧斯汀表示，美方想看到俄羅斯在軍事上被削弱且無法迅速恢復。學者、分析人士對此也發表看法。

    《衛報》報導，梅農表示，北約本身平衡已發生變化，目前爭論點似乎不單只是聚焦於烏克蘭，而是更大的問題，即俄羅斯對整個歐洲所構成的威脅，「這樣來看的話，那麼這些評論開始有了意義」。梅農續道，「俄羅斯人正在撤退，所以你對於改變條件抱持樂觀態度。一旦華盛頓如是說，北約成員就會被賦予權力，因為美國發言很重要」。

    歐洲政策分析中心執行長波莉亞可娃（Alina Polyakova）指出，相較於「我們的目標是削弱俄羅斯」，建議可稱「我們的目標是烏克蘭獲勝」較適切，也與政府先前所言保持一致性。不過，波莉亞可娃提到，奧斯汀的言論也代表俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）長期以來構成的威脅，令人越來越難以忽視，並認同「沒有一個與北約或歐洲接壤的軍事侵略國家，將對全球穩定與歐洲安全更有利」。

    報導指出，1名歐洲外交官則保守認為，目前尚不清楚相關言論是反映新的決定，亦或對現有立場表達更清晰，但根本上是試圖在這場危機中主動出擊站穩腳跟。

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