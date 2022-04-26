宣告收復931個聚落 澤倫斯基：想跟烏克蘭人對抗就輸了

澤倫斯基表示，烏克蘭已收復了931個聚落，更向俄羅斯喊話：「如果你和烏克蘭人對抗，你就輸定了。」（路透）

2022/04/26 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵已屆滿兩個月，烏克蘭總統澤倫斯基25日晚間發表談話時提到，自從俄國入侵開始，已有142人因奮勇作戰被授予「烏克蘭英雄」（the Hero of Ukraine）稱號，更收復了931個聚落。澤倫斯基也向俄羅斯喊話：「如果你和烏克蘭人對抗，你就輸定了。」

根據美國《CNN》報導，澤倫斯基表示，隨著烏俄戰爭進入第3個月，俄軍除了向烏克蘭發射無數砲彈、投下無數炸彈以外，俄軍還向烏克蘭境內的各項目標發射超過1100枚飛彈。隨著俄軍將部隊轉移至烏東前線及南部戰線，烏軍逐步收復失土，澤倫斯基指出，烏軍目前已經從俄軍手下解放了烏克蘭境內931個聚落。

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烏克蘭軍隊在俄軍入侵期間奮勇抵抗，澤倫斯基提到，自從俄軍入侵以來，約有9781名烏克蘭人因為保衛國家而獲得獎章，約有142人被授予「烏克蘭英雄」稱號。

澤倫斯基強調：「我們都知道歷史帶來的教訓，如果你想建立一個『千年帝國』，那你就輸了；如果你想要摧毀你的鄰居、恢復舊有帝國，那麼你也輸了。如果你和烏克蘭人對抗，你就輸定了。」

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