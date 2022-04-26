美FDA批准 出生28天以上幼童可使用瑞德西韋治療

美國FDA正式批准，由吉立德醫藥公司生產的武肺治療藥物瑞德西韋，可用於出生28天以上的嬰幼兒。（彭博）

2022/04/26 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）正式批准，由吉立德醫藥公司（Gilead）生產的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）治療藥物瑞德西韋（Remdesivir），可用於出生28天以上的嬰幼兒。

美國FDA週一批准，由吉立德醫藥公司生產的瑞德西韋，可提供給出生28天以上、體重約7磅（約3公斤）的嬰幼兒使用，外媒報導指出，這也是第一個獲得FDA批准，可用於12歲以下兒童的武肺治療藥物。先前該款由吉利德生產、並以「Veklury」為名出售的藥物已先獲得緊急使用授權，可用於12歲以上、體重至少88磅（約40公斤）的患者。

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美國FDA表示，這項批准是針對已經住院，或是尚未住院、但很可能從輕症或中度症狀惡化為重症的病童。FDA表示，由於幼童目前為止仍無可供接種的疫苗，但仍有染疫風險，且可能引發重症，因此仍需要為這些人提供一款安全有效的治療選擇。目前為止，美國並未授權任何一款武肺疫苗可用於5歲以下兒童。

據悉，在FDA批准前，該款藥物已先進行過臨床研究，曾針對53名出生至少28天、體重至少3公斤的染疫嬰幼兒進行試驗，這些患者接受10天的藥物治療，並獲得相似於對成人投藥的效果，目前唯一獲批准的是可作為注射劑使用的「Veklury」。

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