2022/04/26 00:27

〔即時新聞/綜合報導〕經典零食士力架(Snickers)巧克力棒是許多人的愛,這款零食有個特別之處就是,巧克力棒表面有著類似青筋的隆起,看起來就像是男性陰莖上的血管。不過近期卻傳出,因為「覺青」的要求,Snickers將這個標誌性的特色移除。

近日推特上瘋傳一則消息,由於覺青們的要求,Snickers將移除「老二血管」,並有一張表面光滑的士力架巧克力棒照片流傳,消息引起許多網友熱烈討論、瘋傳,「怎麼會有人不想要血管,而是喜歡平淡無奇的東西」、「它這樣就失去了靈魂!」、「沒有血管看起來就像仿的」。

不過,士力架對此則是在推特發文表示,「好消息!與推特上流傳的消息相反,我們仍然保留了『老二血管』。」證實先前流傳的是假消息。

Good news, contrary to what's trending on Twitter... THE VEINS REMAIN! pic.twitter.com/pzfkoYqvyD