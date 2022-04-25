歐安組織員工在烏東遭俄軍監禁 主席發聲明要求「立刻放人」！

今年輪值歐安組織主席的波蘭外交部長饒兀發聲明要求俄軍釋放遭監禁的SMM成員。（歐新社）

2022/04/25 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯集中火力強攻烏克蘭東部頓巴斯地區之際，歐洲安全與合作組織（OSCE）24日透露其員工在烏東遭俄軍監禁，波蘭外交部長兼歐安組織輪值主席饒兀（Zbigniew Rau）今天（25日）發聲明要求俄方立即放人。

根據《CNN》報導，打從俄軍2014佔領克里米亞半島以來，歐安組織就派出烏克蘭特別監察團（SMM）前往烏東地區，該團隊為歐安組織非武裝平民單位，主要任務是觀察前線戰況並回報。

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歐安組織24日指出，在俄軍轉移戰線至烏東後，SMM有4名成員遭俄軍拘捕監禁，目前歐安組織正積極敦促俄方談判。今年輪值歐安組織主席的饒兀今天也發表聲明表示，「在頓內茨克和盧甘斯克拘留SMM成員是不可接受的，我們呼籲立即釋放這些人」；歐安組織秘書長施密德（Helga Schmid）則指控，SMM成員在俄羅斯支持的烏東兩州分離主義地區受到恐嚇和威脅，直言這些行為很「可悲」。

歐安組織由57個國家組成，為全球最大的安全合作組織，俄羅斯也是成員國之一。上月31日，在俄羅斯抵制之下，SMM在烏克蘭調查的授權暫停。

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