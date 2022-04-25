為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐安組織員工在烏東遭俄軍監禁 主席發聲明要求「立刻放人」！

    今年輪值歐安組織主席的波蘭外交部長饒兀發聲明要求俄軍釋放遭監禁的SMM成員。（歐新社）

    今年輪值歐安組織主席的波蘭外交部長饒兀發聲明要求俄軍釋放遭監禁的SMM成員。（歐新社）

    2022/04/25 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯集中火力強攻烏克蘭東部頓巴斯地區之際，歐洲安全與合作組織（OSCE）24日透露其員工在烏東遭俄軍監禁，波蘭外交部長兼歐安組織輪值主席饒兀（Zbigniew Rau）今天（25日）發聲明要求俄方立即放人。

    根據《CNN》報導，打從俄軍2014佔領克里米亞半島以來，歐安組織就派出烏克蘭特別監察團（SMM）前往烏東地區，該團隊為歐安組織非武裝平民單位，主要任務是觀察前線戰況並回報。

    歐安組織24日指出，在俄軍轉移戰線至烏東後，SMM有4名成員遭俄軍拘捕監禁，目前歐安組織正積極敦促俄方談判。今年輪值歐安組織主席的饒兀今天也發表聲明表示，「在頓內茨克和盧甘斯克拘留SMM成員是不可接受的，我們呼籲立即釋放這些人」；歐安組織秘書長施密德（Helga Schmid）則指控，SMM成員在俄羅斯支持的烏東兩州分離主義地區受到恐嚇和威脅，直言這些行為很「可悲」。

    歐安組織由57個國家組成，為全球最大的安全合作組織，俄羅斯也是成員國之一。上月31日，在俄羅斯抵制之下，SMM在烏克蘭調查的授權暫停。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 狂發熱焰彈想逃跑 俄軍攻擊直升機仍被鎖定擊毀
    2022/04/25 19:19

    影片曝光！ 狂發熱焰彈想逃跑 俄軍攻擊直升機仍被鎖定擊毀
    俄羅斯宣布暫時停火 部隊撤出安全距離 允許馬立波平民撤離
    2022/04/25 19:02

    俄羅斯宣布暫時停火 部隊撤出安全距離 允許馬立波平民撤離

    竹北8分鐘 這區高CP房價菁英青睞
    最新戰果！ 俄軍陸空軍武折損慘重 烏軍加碼公布烏東好消息
    2022/04/25 17:57

    最新戰果！ 俄軍陸空軍武折損慘重 烏軍加碼公布烏東好消息
    歐洲安全組織員工在烏東遭囚 積極談判要俄軍放人
    2022/04/24 20:25

    歐洲安全組織員工在烏東遭囚 積極談判要俄軍放人

    台新三十淨零論壇 吳東亮︰以金融引領永續
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播