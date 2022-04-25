歐安組織員工在烏東遭俄軍監禁 主席發聲明要求「立刻放人」！
2022/04/25 21:39
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯集中火力強攻烏克蘭東部頓巴斯地區之際，歐洲安全與合作組織（OSCE）24日透露其員工在烏東遭俄軍監禁，波蘭外交部長兼歐安組織輪值主席饒兀（Zbigniew Rau）今天（25日）發聲明要求俄方立即放人。
根據《CNN》報導，打從俄軍2014佔領克里米亞半島以來，歐安組織就派出烏克蘭特別監察團（SMM）前往烏東地區，該團隊為歐安組織非武裝平民單位，主要任務是觀察前線戰況並回報。
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歐安組織24日指出，在俄軍轉移戰線至烏東後，SMM有4名成員遭俄軍拘捕監禁，目前歐安組織正積極敦促俄方談判。今年輪值歐安組織主席的饒兀今天也發表聲明表示，「在頓內茨克和盧甘斯克拘留SMM成員是不可接受的，我們呼籲立即釋放這些人」；歐安組織秘書長施密德（Helga Schmid）則指控，SMM成員在俄羅斯支持的烏東兩州分離主義地區受到恐嚇和威脅，直言這些行為很「可悲」。
歐安組織由57個國家組成，為全球最大的安全合作組織，俄羅斯也是成員國之一。上月31日，在俄羅斯抵制之下，SMM在烏克蘭調查的授權暫停。