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    不要命！ 跟風拍「高壓電燒木材」 美國夫妻慘遭電死

    美國夫妻為了跟風拍攝，在TikTok上流行的挑戰「高壓電燒分形木材」短片，結果兩人不幸意外被高壓電電死。（圖擷取自@bruceburnswoodshop抖音，本報合成）

    美國夫妻為了跟風拍攝，在TikTok上流行的挑戰「高壓電燒分形木材」短片，結果兩人不幸意外被高壓電電死。（圖擷取自@bruceburnswoodshop抖音，本報合成）

    2022/04/25 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕近年世界各國興起用TikTok來拍攝各種無厘頭短片，更不時有人發起拍攝危險的挑戰短片，吸引許多人爭相模仿，為此不少網友以「抖音一響，父母白養」來嘲諷這個現象。近日就傳出美國有對夫妻，為跟風拍在TikTok上流行的挑戰「用高壓電燒分形木材」短片，於拍攝過程中不小心觸碰到高壓電，導致2人不幸身亡的事故發生。

    根據《每日郵報》 報導，住在美國威斯康辛州的中年夫妻，44歲的羅德里格絲（Tanya Rodriguez）和52歲的卡羅菲（James Carolfi），6日被人發現陳屍在自家車庫內，警方獲報後趕往現場調查，發現現場除了2人的屍體，還有燃燒到一半的分形木材（fractal wood），推測他們是為使用高壓電燒它們，結果操作不慎，意外觸電而死。

    近期TikTok非常流行拍挑戰「用高壓電燒分形木材」的短片，先將木材浸泡在化學液體中，再將其拿起後使用高壓電開始燃燒，木材就會因此出現美麗的樹枝圖紋。美國木工協會已經明令禁止一般人進行這項活動，並表示哪怕請再專業的木工來操作，在過程中只要出現一個小失誤，都會被高壓電當場電死，對外行人來說更是非常危險的活動。

    不過即便有憾事發生與相關法令禁止，還是有不少人為追求流行和觀看流量，而繼續在TikTok上拍相關短片，讓有關單位對此頭痛不已。

    @bruceburnswoodshop Fractal wood burning a charcuterie board!! #fractals #fractalburn #asmr #asmrsounds #woodworking ♬ original sound - Trevor Bruce

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