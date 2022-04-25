烏克蘭加入歐盟恐生變！ 奧地利有異議

奧地利外長沙倫伯格 對烏克蘭加入歐盟，持保留態度。（法新社）

2022/04/25 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭18日完成加入歐洲聯盟（EU）的問卷調查，這是烏國尋求成為歐盟會員國的「起點」。然而，加入歐盟還須經全體成員國一致同意，但此時歐盟內部卻傳出雜音。奧地利外交部長沙倫伯格（Alexander Schallenberg）認為，可用不同方式建立烏克蘭與歐盟的聯繫，烏克蘭不一定非得加入歐盟，此言論遭烏克蘭批評短視。

據奧地利廣播公司網站報導，沙倫伯格23日出席歐洲媒體峰會時，主張加深歐盟與烏克蘭的聯繫，但他認為並非提供正式成員國資格，而應該使用其他方式達到加強聯繫的目標。他建議烏克蘭可加入歐盟經濟區或者只是維持現狀。

請繼續往下閱讀...

沙倫貝格對烏克蘭想加入歐盟表示理解，但還有塞爾維亞和阿爾巴尼亞等國一直在等待開啟入盟談判，不應因烏克蘭局勢而忘記其他地區，可與烏克蘭考慮其他合作模式。

沙倫貝格重申奧地利的軍事中立立場，不屬於、也無意加入任何軍事聯盟。不過他強調，在俄烏戰爭期間，奧地利對烏克蘭國防有作出貢獻。

俄羅斯和烏克蘭媒體將其言論解讀為奧地利反對烏克蘭加入歐盟，引發廣泛關注。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）批評沙倫貝格的言論，忽略歐盟創始成員國絕大多數民意支持烏克蘭加入歐盟這項事實，其言論在戰略上屬於短視，也不符合歐洲的共同利益，烏克蘭完全有理由，要求他客觀承認烏克蘭的優點和對歐盟的戰略作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法