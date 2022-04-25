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    「自由俄羅斯」軍團完成戰術訓練 投入戰場對抗俄軍

    自由俄羅斯軍團已完成戰術訓練，開始投入戰場。（圖擷取自@nexta_tv 推特）

    自由俄羅斯軍團已完成戰術訓練，開始投入戰場。（圖擷取自@nexta_tv 推特）

    2022/04/25 14:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍犯下了布查大屠殺等罪行，不只國際間同聲譴責，甚至也有許多俄兵出走叛逃，加入到烏克蘭的陣營，一同與烏軍對抗普廷的軍隊。

    外媒《NEXTA》在推特PO文表示，一個與烏克蘭並肩作戰的俄羅斯部隊「自由俄羅斯」軍團，在最後幾天接受了戰術訓練，練習在伏擊與進攻行動中的凝聚力。

    「自由俄羅斯」軍團是由俄軍投降士兵並且有意願對抗克里姆林宮所組成的，志願軍穿著去掉俄羅斯國旗紅色，只有藍白兩色旗幟的制服，該軍團的指揮官對俄軍前線戰況非常了解，而且他們的共同目標為與「普廷的看門狗」車臣共和國總統卡德羅夫（Kadyrovites）戰鬥，他們先前已經完成NLAW反坦克飛彈的使用訓練。

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