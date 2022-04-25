軍武百科》法國凱薩自走砲援烏 曾參與多次戰事

法國凱薩自走砲已外銷多國且經過多次戰事洗禮，作戰能力不容小覷。（法新社）

2022/04/25 12:37

軍情動態》對抗俄羅斯新助力！法國宣布向烏克蘭提供凱薩自走砲

〔即時新聞／綜合報導〕法國宣布向烏克蘭提供凱薩自走砲（CAESAR self-propelled howitzer），預估5月初就可投入戰線對抗俄羅斯軍隊，凱薩自走砲已外銷多國且經過多次戰事洗禮，作戰能力不容小覷。

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法國國有軍武企業Nexter Systems的前身GIAT Industries，從1990年代開始研發凱薩自走砲，1994年製造出了原型機並於1998年進行實際測試。

155毫米口徑的凱薩自走砲是由6輪卡車搭載，可配備18枚砲彈，一般情況下由5名人員操作，但如有必要可減少為3人操作。在使用增程砲彈的狀況下，凱薩自走砲射程為42公里，若使用火箭推進砲彈則射程超過50公里。

標配的凱薩自走砲並無駕駛室裝甲，但Nexter開發了加掛裝甲，可對抗簡易爆炸裝置、路邊炸彈、反車輛地雷以及在距離5公尺處著陸的155毫米口徑砲彈碎片。

此外，Nexter在2015年推出8輪驅動的凱薩自走砲，具有更高的機動性，今年更獲得合約研發凱薩自走砲Mark II新一代火砲，其配有更強大的引擎和新的射控系統。

法國凱薩自走砲已外銷到印尼、泰國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩，已下訂的國家則有丹麥、摩洛哥、捷克、比利時。凱薩自走砲曾被法軍部署到阿富汗、馬利、伊拉克等地參與戰事，泰國和沙烏地阿拉伯軍隊也有實際開火的紀錄。

法國凱薩自走砲性能諸元：

重量：6輪型17.7噸，8輪型近30噸

最大速度：公路時速100公里，越野時速50公里

射程：最遠超過50公里

武器配置：155毫米口徑砲管，搭載18枚砲彈

操作人數：5至6人，特殊情況下3人

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